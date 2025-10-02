エンゼルスがメジャー歴代4位の通算703本塁打を誇るアルバート・プホルス氏（45）を監督候補として面接する予定だと、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が1日（日本時間2日）に自身のXで報じた。エンゼルスは9月30日に健康上の理由で今年途中から休養していたロン・ワシントン監督（73）の退任を発表していた。

プホルス氏はエンゼルスのアート・モレノオーナーのお気に入りで、有力候補だという。プホルス氏に近い関係者によれば、この決断はプホルス氏自身に委ねられる可能性があるそうだ。

プホルス氏は2011年オフに10年総額2億4000万ドル（約352億8000万円）の大型FA契約で加入して以来、エンゼルスで10シーズンを過ごし、打率.256、出塁率.311、長打率.447、222本塁打を記録した。引退後もプホルス氏はエンゼルスの職員として勤務していた。

FA契約に付随していた10年間の「パーソナル・サービス契約」に基づき、本人も将来的に指導者として復帰する意欲を公言してきた。実際、春季キャンプでは特別インストラクターを務め、ドミニカ共和国のウインターリーグで監督経験も積んでいる。また、来春のワールド・ベースボール・クラシックではドミニカ代表の監督就任が予定されていたが、エンゼルス監督に就任すればその計画は変更となりそうだ。