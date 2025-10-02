ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦の試合前会見に臨み、監督職を退く他球団の指揮官に言及した。

レギュラーシーズンを終え、ジャイアンツのメルビン監督やレンジャーズのボウチー監督、エンゼルスのワシントン監督が今季限りで監督から退くことが決定。また、この日、ブレーブスのスニッカー監督も退任が発表された。

ロバーツ監督は「彼らはみんな、それぞれの形で私のメンターだった。全員から何かを学んでる。本当にそうだ。感謝している」と“名将”から現役時代、学ぶことが多かったと振り返り「私も成長してきたし、これからも成長したい。もっと良くなりたいと思ってる」と自身もさらなる成長を誓った。

続けて「彼らは素晴らしい野球人で、野球を愛し、ゲームに良い影響を与えてきた。だから私はその責任を引き継いで、選手やファンのために正しいやり方で続けていきたいと思ってる」と多くの指揮官から教わったことを胸に野球を愛し、チームを引っ張っていきたいと覚悟を口にした。