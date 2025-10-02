朝ドラ『ばけばけ』ヒロインのモデル 小泉セツの故郷「松江藩」が歩んだ激動の幕末・明治

9月29日から、NHK朝ドラ「ばけばけ」がスタートしました！

今作の舞台となるのが、明治の島根県松江市です。ヒロイン・松野トキ（小泉セツがモデル）が生まれ育った街は、どのようなところだったのでしょうか。

本記事では、幕末から明治にかけて松江（藩）が辿った道を解説していきます。ヒロインやその家族に思いを馳せながら読んで頂けると幸いです。

それでは松江の変遷と新時代の姿を見ていきましょう。

薩長の敵？味方？名門の藩が取った、どっちつかずの 姿勢

松江藩、という言葉を聞いてアナタはどんなイメージを持ちますか？はっきりと答えられる方は結構少ないと思います。

藩主は雲州松平家一族です。徳川家康の次男・結城秀康の。さらに三男である松平直政を祖とする名門でした。

藩の石高は出雲国に18万6000石、隠岐国に1万4000石を領有。山陰2カ国を有する、全国有数の大藩でした。

徳川幕府の時代が続けば、本来は平穏な時代が続いたはずです。

ペリー提督。勘右衛門が「呪ってくれ」と言った時代にはすでにこの世にいない…

しかし嘉永6（1853）年にペリーが来航。江戸幕府の権威が失墜すると同時に、幕藩体制は終焉へと向かいました。

「ペリーも呪っちょくれ」と

「ばけばけ」初回の冒頭でヒロインの祖父・勘右衛門は言っていましたね。

それほど、当時の武士たちにとっては幕末・明治の変化は急激で、看過できないものだったと言えるでしょう。

やがて慶応3（1867）年10月、時の将軍・徳川慶喜が大政奉還を実行。翌慶応4（1868）年には、旧幕府と薩長の新政府の間で戊辰戦争が始まりました。

において松江藩は「どっちつかず」の動きを取りました。

最終的には薩摩や長州などの新政府に恭順。京都守備などを担当してその忠誠を示しています。

しかし慶応4（1868）年、松江藩が領有する隠岐国で島民が蜂起。代官が追われる「隠岐騒動」が発生して、隠岐国が一時鳥取藩の預かりとなる出来事もありました。

明治2（1869）年には、松江藩は諸藩と同様に版籍奉還を実施。藩知事（藩主から改名）の任命権は新政府のものとなります。

同年には旧領だった隠岐国が隠岐県が発足。これは明治4（1871）年の廃藩置県に先駆けたものでした。

新時代の足音は、確かに松江藩に聞こえ始めていました。

新時代の光と影！経済政策で潤った松江と沈んだ武士たち

江戸時代においても、すでに松江藩の藩政は窮乏しつつありました。

明治になると、松江藩はより経済発展を遂げるべく新時代に即した経済政策を採用していきます。

専売制によって木蝋や朝鮮人参・木綿や鉄（たたら製鉄）を統制。産業振興と藩収入の増加を目指しました。

加えて失業していく武士たちにも対策が取られます。

明治初頭から、松江藩では職を失った士族（旧武士）たちを保護するために士族授産政策を展開。養蚕・機織などが奨励され、松江でも麻苧（あさお）紡織場の設置など、官主導の授産・工場事業が試みられていきました。

群馬の富岡製糸場。官営の工場は日本の近代化の象徴でもあった。

教育改革（藩校から近代学校へ）

時代が変わったことで、教育政策も大きく転換していきます。

松江藩は大変に教育熱心な藩でした。すでに幕末からは藩校・修道館で和漢学の他に、洋学・兵学・医学も教授。最高学府として和洋の学問を広く教えていました。

明治5（1872）に学制発布後は、近代学校体制へ移行。明治8（1875）に「小学教員伝習所」が開設されて、教師の要請が始まります。やがて同校は島根師範学校から、島根大学教育学部へと連なっていきました。

劇中でヒロインのトキは、子供時代に「教師になりたい」と言っていましたね。女性が教育者となることが、当然の時代へとなっていくのです。

島根大学松江キャンパス。教育学部は小学教員伝習所の流れを汲む。

松江藩の士（旧武士）の転身

明治を迎え、松江藩の武士の身分も大きな変化を遂げました。

江戸時代の松江藩の武士身分は大きく「士」と「卒」に分かれていました。前者が藩政を、後者が下役実務を担いました。

明治時代に入ると、藩士の多くが警察官・官吏・教員のほか、理髪店（床屋）など商工業へ転身。生計を立てるべく、各界で活躍していきます。

明治になると、武家の生活空間であった武家屋敷なども売却が進んでいきました。

特に象徴的だったのは、明治8（1875）年の松江城の払い下げです。ここで松江城は天守以外の建物が解体されました。

武士たちの時代は、松江でも静かに、確実に終わりを告げていたのです。