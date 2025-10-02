気になる二の腕 → 即カバー！【ZARA】40・50代のきれい見え♡「優秀ケープ」

40・50代になって二の腕が気になる。できればおしゃれに隠したい！ そんな大人も多いのでは？ 【ZARA（ザラ）】でそんな大人の希望を叶えてくれそうなトップスを見つけました。ケープ状のデザインで気になる二の腕をおしゃれにカムフラージュしてくれそう！ 今回は、ZARAの二の腕をカバーしつつ、きれい見えしそうな「優秀ケープ」をご紹介します。

モード感と女性らしさを兼ね備えたケープトップス

【ZARA】「フルイド アシンメトリー ケープ」\3,990（税込）

とろみ感のある生地を袖にたっぷり使ったケープ。気になる二の腕もあっさりとカバーできそう。ドレープ感のある素材でエレガントさもプラスしています。一点投入で主役級の存在感を放ち、シンプルなボトムスに合わせるだけでモード感溢れるスタイリングになりそう。

キモノ風の袖と大胆な肌見せが着映える

【ZARA】「アシンメトリー ケープ キモノ」\5,990（税込）

着物のような広めの袖ディテールが特徴的なケープ。深めのVネックと前面の中心部が短くなった裾により抜け感を演出しています。こちらも肩回りや二の腕を見事にカバーできそうです。大胆なデザインのためパーティーシーンなどでも着映えそう。リネン素材のためキャミやタンクトップなどをインナーに取り入れ、季節の変わり目にも重宝しそうです。

アシンメトリーな裾が目を引く

【ZARA】「アシンメトリーテクスチャードケープ」\5,290（税込）

裾の長さが左右異なるこちらの商品は首元が広めのボートネックで上品な雰囲気です。袖が二重になっていて、そのままドレープ状に落ちるところもエレガント。お腹を片方だけちらっと見せてヘルシーな肌見せができそうなので、大人の余裕も醸し出してくれそうです。ワイドパンツやロングスカートを合わせると大人っぽく着こなせそう。人とちょっと差をつけた着こなしをしたい時におすすめの一着です。

ポンチョ風の高見えケープシャツ

【ZARA】「ZW COLLECTION サテンケープシャツ」\10,990（税込）

一見ポンチョにも見えるサテン素材の高見えも狙えそうなケープシャツ。大人っぽい雰囲気ですが、フロントの二重リボンが甘さをプラスしています。こちらは贅沢に生地を使っており丈も長めなので、自然に体型をカバーしてくれそう。ジーンズに合わせてキレイ目カジュアルにもマッチしそうです。

