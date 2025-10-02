ブラジル代表のメンバー26人が発表された

ブラジルサッカー連盟が10月1日、日本代表と韓国代表と対戦するアジア遠征に臨むブラジル代表メンバーを発表した。

今年5月に就任したばかりのカルロ・アンチェロッティ監督はアジア遠征に向けて26人を招集した。

ブラジル代表は10日にソウルワールドカップ競技場で韓国と対戦し、14日に東京スタジアム（味の素スタジアム）で日本と対戦する。日本はこれまでブラジル相手に2分11敗と、A代表では勝利がなく、22年に国立競技場で行われた一戦に0-1で敗れていた。

イングランド・プレミアリーグからは、DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）といった各クラブの主力選手がズラリ。昨季までアンチェロッティ監督が指揮を執ったラ・リーガのレアル・マドリードからはDFエデル・ミリトン、FWロドリゴ、FWヴィニシウス・ジュニオールの3人が選ばれた。一方でこれまで主力として活躍をしてきたGKアリソン（リバプール）、FWラフィーニャ（FCバルセロナ）、FWネイマール（サントスFC）らが選外となっている。 （FOOTBALL ZONE編集部）