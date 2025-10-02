本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で先勝に貢献。ベンチで見せたマッスルポーズが米ファンの間で話題となった。

大谷がどや顔を浮かべたのは、この日2本目の本塁打を放った後だった。

初回の第1打席で打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速弾。6回の第4打席では打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発を右中間スタンドに突き刺した。

2本目を叩き込んだ後、大谷はベンチでT.ヘルナンデスに向かってどや顔を浮かべながら、右上腕二頭筋をアピールするようなポーズを見せた。

MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」が、Xで「自慢するショウ」としてこのシーンの動画を投稿すると、米ファンの間でも話題になった。

「スーパーマンだ」

「ショウヘイの銅像を今すぐ建てろ！！！！」

「ショウヘイが手の届かない存在な理由を証明している」

「彼らが大好き」

「心の底からこの男を愛してる」

「見せつけてる」

1日（日本時間2日）もレッズと対戦。勝てば地区シリーズ進出が決まる。



（THE ANSWER編集部）