大谷が衝撃138m弾→ベンチの仕草に米国反応「銅像を今すぐ建てろ！」 ドヤ顔で「見せつけてる」
本拠地でレッズとWCS初戦
米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で先勝に貢献。ベンチで見せたマッスルポーズが米ファンの間で話題となった。
大谷がどや顔を浮かべたのは、この日2本目の本塁打を放った後だった。
初回の第1打席で打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速弾。6回の第4打席では打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発を右中間スタンドに突き刺した。
2本目を叩き込んだ後、大谷はベンチでT.ヘルナンデスに向かってどや顔を浮かべながら、右上腕二頭筋をアピールするようなポーズを見せた。
MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」が、Xで「自慢するショウ」としてこのシーンの動画を投稿すると、米ファンの間でも話題になった。
「スーパーマンだ」
「ショウヘイの銅像を今すぐ建てろ！！！！」
「ショウヘイが手の届かない存在な理由を証明している」
「彼らが大好き」
「心の底からこの男を愛してる」
「見せつけてる」
1日（日本時間2日）もレッズと対戦。勝てば地区シリーズ進出が決まる。
（THE ANSWER編集部）