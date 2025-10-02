韓国ドラマ「コンフィデンスマンKR」（Amazonプライムで配信中）に出演中のパク・ヒスンが、これまでにないビジュアルで共演者だけでなく、ネットユーザーまでもを驚かせている。



【写真】驚きの変貌！6時間かけて施された別人級メイク

パク・ヒスンはこのほど、自身のSNSを通して「今日のメイクショー 老人メイク6時間」というコメントとともに、2枚の写真を投稿。



公開された写真の中でパク・ヒスンは、本人の面影がないほど繊細でリアルな老人のメイクを施した姿でカメラを見つめており、注目を集めた。白髪にしわのメイク、眉毛まで白く染めた状態で、驚きの変貌を遂げた。



6時間にも及ぶメイクを経て、共演者やスタッフすら目を疑うほど完璧に変身したパク・ヒスンは、解放感を満喫しながら、コミカルな方言の演技とオーバーなリアクションで現場を笑わせたという。



これを見た女優のイ・ミンジョンは、「びっくりした」というコメントを残し、爆笑を誘った。パク・ヒスンの親友であるパク・ビョンウンも、「すごい」とコメントし、驚きを露わにした。



さらに翌日にも、さまざまなメイク姿が写された「コンフィデンスマンKR」の撮影の裏側を公開し、作品を宣伝。



この投稿では、老人のメイクだけでなく、パーマをかけたロングヘアーに付け髭姿で、うっとりと目を閉じて歌う姿や、本来の姿でサングラスをかけ、カリスマあふれるまなざしを向けるカッコいい姿、ハットを被って口ひげを生やした姿など、さまざまな写真を公開し、ドラマへの興味をそそった。



同作は、長澤まさみが主演を務め人気を博した「コンフィデンスマンJP」の韓国版で、パク・ヒスンは小日向文世が演じたリチャードのポジションであるジェームズを演じ、キャラクターに完璧になりきり熱演している。



（よろず～ニュース特約・moca）