高校時代の試合で敗因のトラウマをひきずる若手芸人が、当時の野球部員グループに「試合の敗因覚えてる？」とLINE。その後に続いた部員たちの感動的なやり取りにテレ朝・野村アナが「グッと来た」と涙を流し、有吉が「野村さんが泣くなんて初めて」と驚いた。

【映像】野村アナ号泣の感動シーン

9月28日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。エバース・佐々木がターゲットになり、「動いてないLINEグループ3分以内に既読にできるかQ」が行われた。

長らく動いていないLINEグループに久々に投稿し、3分以内に既読がつけば賞金がもらえるチャレンジ。佐々木は高校時代の野球部仲間で作った「古学野球部飲み会」という9人グループが標的にされた。

佐々木は宮城県・古川学園高校野球部のキャプテンで、超強豪の仙台育英に勝ったこともあるそう。しかし、青春を共に過ごした仲間たちとのグループLINEは何年も止まっている。

佐々木は秋季地区大会の延長戦で送りバントを失敗。自分のせいで4強入りを逃したのがトラウマだそう。思い出を語りながら佐々木は目をうるませた。

LINEは最初ヒコロヒーが代筆し、「みんな久しぶり。あの秋のこと、覚えてる？」「あの秋の敗因、なんだったか覚えてる？」とLINE。佐々木の送りバント失敗を覚えているメンバーはいるのか？

すると「俺の暴投、、」「だいすけのエラー」などという返信があり、佐々木は「ちょっと…」と号泣。霜降り明星・せいやは「これな、感動するよ！誰もお前のこと責めてない」と立ち上がり、元NHKアナウンサー・中川安奈も「素敵」と声を上げた。有吉は「やっぱり学生時代、一生懸命生きなきゃダメだな…」「十分だな、感動しちゃった」としみじみつぶやいた。

佐々木が「ちがうよ。俺のスリーバント失敗だろ」と送信すると、さらに一同が感動に包まれる返信が。こうしたLINEのやりとりに、なんと番組進行の野村真季アナまでもらい泣き。せいやは「野村さんも泣いてる！」と興奮し、ヒコロヒーも「これは…いいね〜」と涙をぬぐった。

有吉は「野村さん泣くなんて初めてだよ」とポツリ。野村アナは「グッと来ちゃって…」と声を詰まらせた。