¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£°ð³À²È¤ÎÉã¤Ï¾¦Çä¤ò»Ï¤á¡¢º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë
°ð³À²È¤ÎÅö¼ç¡¦¶â½½Ïº¤¬²ÈÏ½Êô´Ô½Ð´ê¼Ô¤ÎÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥ÄËþ7ºÐ¤ÎÌÀ¼£8Ç¯¡Ê1875¡Ë4·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡¢¼Â¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ç»ÎÂ²¤ÎÎã³°Åª¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ±ÎÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¤âàÄàÑ(¤³¤¦¤«¤Ä)¤ÇÇö¾ð¤Ê¼ê¹ç¤Îº¾µ½¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ð³À²È¤â¤Þ¤¿¡¢²ÈÏ½Êô´Ô¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤ò¼º¤¤¡¢ÁÄÊì¶¶(¤Ð¤Ð¤Ð¤·)ÏÆ¤ÎÀèÁÄÂå¡¹¤Î²°Éß¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤¬8ºÐ¤Î»þ¡¢°ð³À°ì²È¤Ï¾ë²¼¤Ê¤ëÆâÃæ¸¶Ä®¤òµî¤ê¡¢»Í½½´ÖËÙ¤È¤¤¤¦³°ËÙ¤òÀ¾¤Ë±Û¤¨¤¿Ãæ¸¶Ä®(¤Ê¤«¤Ð¤é¤Á¤ç¤¦)¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¾ë²¼Ä®¤ÎÀ¾Æî¤Î³°¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²È¤â¤Þ¤Ð¤é¤ÇÅÄ¼Ë¤Îµ¤ÇÛ¤ÎÉº¤¦½ê¤Ç¤¢¤ë¡£²È¤Î¤¹¤°ËÌÂ¦¤ËÂçÍº»ûÀî(¤À¤¤¤ª¤ª¤¸¤¬¤ï)¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ°ìÇ¯¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾®³Ø¹»¤Ø¤âÄÌ¤¨¤º¡¢º£¤ä¡¢¤³¤Î´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¾¯½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤Ï½êºß¤Ê¤µ¤Ë¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÀî¤Î´ß¤Ë½Ð¤Æ°ì¿ÍÎÔ¤·¤¯ºû½®¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÍ·¤Ó¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¾Æü¤â´ß¤ÎÌø¤Î´´¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ¡¢¿åÃæ¤ò±ýÍè¤¹¤ë¾®¤µ¤Êµû¤Î·²¤ì¤òÄ¯¤á¤ÆÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¸þ¤³¤¦´ß¤ÇÄà¿Í¤¬»å¤ò¿â¤ì¡¢¤È¤®¤ì¤È¤®¤ì¤ÎÄã¤¤À¼¤Ç°ÂÍèÀá¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ä·¤Óµé¤¹¤ë¤Û¤ÉÊÙ¶¯¹¥¤¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÍ¥ÅùÀ¸
¥»¥Ä¤¬9ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¼µÆ»¸Ð(¤·¤ó¤¸¤³)¤ËÎ×¤àÅÚ¼ê¤Ë2³¬·ú¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÃæ¸¶¾®³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤¬´°À®¤·¡¢¥»¥Ä¤â¤³¤³¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11ºÐ¤ÎÇ¯¤Î6·î¡¢µÁÌ³¶µ°é¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø²¼Åù¶µ²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï³Ø¹»¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë»ö·ç¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ð³À²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥»¥Ä¤ò³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
³Ø¹»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥»¥Ä¤Ë¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢6µé¤È5µé¤Î½¤Î»»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¸å¡¢¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼õ¤±¤ëÄ·¡ÊÈô¡Ë¤Óµé»î¸³¤Ç¡¢2µé½¤Î»»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢4¥«·î¸å¤Î3·î¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î1µé½¤Î»»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Êµé¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»²¼Åù¶µ²Ê¤Î²ÝÄø¤ÎÂ´¶È¤ò·è¤á¤ë¡¢¤³¤Î3·î¤Î¡Ö»î¸³¡×¤Ï¡¢¸©¤ÎÌò¿Í¤¬Î©¤Á¹ç¤¤¡¢ÉãÊì¤¿¤Á¤Î¸«¼é¤ë¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢¤½¤Î»î¸³¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤ËÇ®¿´¤ËÌë¤â³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¹Éü¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÉü½¬¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Å·¿ÀÍÍ¤Î¼Ò(¤ä¤·¤í)¤Ë¹ç³Êµ§´ê¤Î¤ª»²¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£11ºÐ¤Ç¾®³Ø¹»¤òÃæÂà¡¢¥»¥Ä¤Ï1½µ´Öµã¤Â³¤±¤¿
¡ÖÂç»î¸³¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤â¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ê¤¤Æ±µéÀ¸¤Ç¤â¡¢¾®³Ø¹»¤Î¾åÅù¶µ²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦4Ç¯¤â³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î9·î¤Ë¤Ï¾¾¹¾½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤â¾åÅù¶µ²ÊÂ´¶È¸å¡¢¤½¤Î¾å¤Î³ØÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£11ºÐ¤Î¥»¥Ä¤Ë¤Ï¡¢ÉÏË³¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¿¿¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ïµã¤¤Ëµã¤¤¤¿¡£1½µ´Ö¤âµã¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½÷¤Î»Ò¤Ë³ØÌä¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ³²¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤ò¤Ê¤À¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï»ç¼°Éô¤äÀ¶¾¯Ç¼¸À¤ÎÎã¤ò°ú¤¤¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢²ù¤·¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤¬Â´¶È¤·¤¿ÌÀ¼£12Ç¯¡Ê1879¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Åçº¬¸©¤Î²¼Åù¶µ²Ê¤Î½¤Î»¼Ô¿ô¤Ï¡¢Æ±¶µ²Ê¤Î»ùÆ¸Áí¿ô¤Î5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸©¤Ï¡¢Â´¶È¤ËÃ£¤·¤¿¼Ô¤Ë¾Þ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¼£11Ç¯¤ËÃæ¸¶¾®³Ø¹»¤Ç¼ÂºÝ¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸¤Î¤¦¤Á¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï¤½¤Î2³ä¶¯¤Ë²á¤®¤º¡¢¤Þ¤¿Åçº¬¸©Á´ÂÎ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤È¤È¤â¤Ë²¼Åù¶µ²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿½÷»ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿»ùÆ¸Á´ÂÎ¤Î9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤220¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬¤¤¤«¤Ë³Ø¹»¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾åÅù¶µ²Ê¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë³Ø¹»¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤òÃ²¤Èá¤·¤ó¤À¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¢£Äé¿¿°ì±é¤¸¤ëÑ£¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¾®ÀôÌ«¤Îµ¡¿¥¹©¾ì¤Ø
¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ä¤Î»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ¤¾æ¤ÊÀ³Ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿È¤ÎÉÔ¹¬¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£40¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶â½½Ïº¤Ï¡¢¿·»þÂå¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤ÎÎÉ²á¤®¤¿Èà¤Ë¤Ï¡¢ÁÆË½¤ÊÀ¤´Ö¤Î¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿¸å¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦60ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤Ë¡¢²¿¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Èà¤Î¸Å¤¤»øµ¤¼Á¤¬¡¢¶âÁ¬¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸·×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ¯¤¼Ô¤ÎÊì¥È¥ß¤¬¡¢Â¾¿Í¤ÎË¥Êª¤ò¤·¤Æ¼ê¤Ë¤¹¤ë¾¯¡¹¤Î¶â¤È¡¢¥»¥Ä¤¬²Ô¤«¤»¤¤¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÀôÌ«¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ³È¯²È¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£8Ç¯¤Ë¸½ÊÆÇ¯32ÀÐ¤Î²ÈÏ½¤Î¤¦¤Á¡¢20ÀÐÊ¬¤òÊô´Ô¤·¤ÆÆÀ¤¿»ñ¶â¤È¡¢2Ç¯¸å¤Ë²ÈÏ½Å±ÇÑ¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ²¼ÉÕ¤µ¤ì¤¿¶âÏ½¸øºÄ¤ò¹ª¤ß¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤ä¤¬¤Æµ¡¿¥¤Î²ñ¼Ò¤ò¶½¤·¤¿¡£»ÎÂ²¤Î»Ò½÷¤ò½¸¤á¤Æµ¡(¤Ï¤¿)¤ò¿¥¤é¤»¤ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢½ÐÍè¤¿È¿Êª¤Ï¹¤¯ÂçºåÊýÌÌ¤Þ¤ÇÇä¤ê¤µ¤Ð¤«¤ì¤¿¡£¥»¥Ä¤Ïº£¤ä¡¢¤³¤Î¾®ÀôÌ«¤Î²ñ¼Ò¤Çµ¡¤ò¿¥¤ë»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¾¯½÷»þÂå¤«¤éÌ¼»þÂå¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÄÂÆ¯¤¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÅÁÅýÊ¸²½¤ò³Ø¤ó¤À
¡Ê¥»¥Ä¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¡Ë°ìÍº¤Ï¾®ÀôÌ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ÎÂ²¤Î²ÈÏ½Êô´Ô¸å¤È¤¤¤Ø¤É¤â¡¢¼Ò²ñÅªÂçÊÑ³×¤Ë½ç±þ¤·¤Æµ¡¶È¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¼«¤é¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢µìÈÍ»Î¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æµ¡¤ò¿¥¤é¤»¡¢½ÐÍè¤¿È¿Êª¤ÏÂçºåÊýÌÌ¤ËÇä»«(¤¦¤ê¤µ¤Ð)¤¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡Ê¡ÖË´¤Êì¤ò¸ì¤ë¡×¡Ë¡¢¥»¥Ä¤Ï¤³¤³¤Çµ¡¤ò¿¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¸å¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢Ì«¤ÏÌÀ¼£20Ç¯¤ËË×¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÌçÄ¹²°¤Ë½»¤Þ¤¦¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ä¤ÎÀ¸Á°¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÅÄÉôÎ´¼¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥»¥Ä¤Î¾¯½÷»þÂå¤Ë¿¨¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¼ÂÉã¤Î²ñ¼Ò¤Çµ¡¤ò¿¥¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ï¡¢ÄÂÆ¯¤¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀº¤ò½Ð¤·¤¿µ¡¿¥¤Î»Å»ö¤¬¡¢Èà½÷¤ÎµÓ¤òÂÀ¤¯¤â¤·¡¢Èà½÷¤Î¼ê¤«¤é¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÃ¥¤¤¤â¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼ê½¬¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤º¤Ë¡¢¸å¡¹¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ®À×¤òÃÑ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥»¥Ä¤Ï¡¢À¸¤±²Ö¤ÈÃã¤ÎÅò¤Î´ðËÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÃãÆ»¤Ï¡¢ÉÔËæ¤Î²í¹æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢½Ð±À¾¾Ê¿²È¼·ÂåÌÜ¤ÎÈÍ¼ç¼£¶¿(¤Ï¤ë¤µ¤È)¤¬¡¢¼«¤éÀÐ½£Î®(¤»¤¤·¤å¤¦¤ê¤å¤¦)ÉÔËæÇÉ¤ÎÁÄ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢¾¾¹¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÓÏ(¤¿¤·¤Ê)¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹¤¯¾¾¹¾¿Í¤Î¼ñÌ£¤òÀöÎý¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤ÎÁÇÍÜ¤Ï¡¢Ãã²ÚÆ»¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¤±à¡¦Èþ½Ñ¡¦²»¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª·Ý½Ñ¤Ë°ìÄê¤Î´ã¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÃåÊª¡¦Ä´ÅÙÉÊ¡¦¼¼ÆâÁõ¾þ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ¸³èÊ¸²½¤Î½ôÊýÌÌ¤Ë¡¢ÁêÅö¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤â¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÓÏ¤ß¤äÀ¸³èÊ¸²½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÉ×¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë