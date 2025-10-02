9月29日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。第5話では、トキ（髙石あかり）が働き手となる婿を取ることを決意する。

司之介（岡部たかし）がウサギの商売で大失敗した第4話。

第5話では、時代は明治19年に。トキ（髙石あかり）は、借金を返すために親戚の雨清水傳（堤真一）が経営する機織り工場で働いていた。しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。そこに、借金取り・森山（岩谷健司）が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる。トキは借金返済のため、働き手となる婿をとることを提案する。同僚のチヨ（倉沢杏奈）、せん（安達木乃）とまずは有名な恋占いをすることになるのだが……。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスらがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）