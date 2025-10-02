¡Ö¶õ¼ê¤¨¤°¤Ã¡×¡ÖÂ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡×¶õ¼ê²¦¼Ô¤Î¥«¡¼¥Õ¤Ç¾×·âKO Êø¤ìÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¹üÀÞ¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡×¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡¶õ¼ê2³¬µé²¦¼Ô¤¬Êü¤Ã¤¿Â¤ò¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç¡¢1¥é¥¦¥ó¥É»ý¤¿¤º¤Ë¾×·âKO¡£Â¸µ¤«¤éÊø²õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÂ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¹üÀÞ¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±¦Â¤òÇË²õ¤¹¤ë¥«¡¼¥Õ¤Ç¾×·âKO
¡¡9·î27Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKrush.180¡×¡£¾¾ËÜ³¤æÆ¡ÊTAD¡Ë¤È¿åÄÅ¶õÎÉ¡Êteam NOVA¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É·èÃå¡£¾¾ËÜ¤¬¶õ¼ê»Å¹þ¤ß¤Î°ÒÎÏ¤¢¤ë¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç°µÅÝ¤·¡¢1¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¿åÄÅ¤Î±¦Â¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¾×·â¤ÎKO·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤Î19ºÐ¡¦¾¾ËÜ¤Ï¾®3¤Î»þ¤Ë¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¾®5¤Î»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶õ¼ê¤Ç¤Ï¾®4¤Î»þ¤ËÊ¼¸Ë¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¢¤µ¤é¤ËÁ´ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¤½¤ì¤«¤é¶Ë¿¿¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë2²ó½Ð¾ì¤·¡¢¤È¤â¤Ë3°Ì¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¡£¤½¤Î¸å¤âÁ´ÆüËÜ·ÚÎÌµé¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ãæ2¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ½ÅÎÌµé¤ËÄ©¤ó¤Ç2³¬µéÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Krush¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè5Ï¢¾¡¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢5·î¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤Ç½é¹õÀ±¡£ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Î¿åÄÅ¤Ï4·î¤Î»î¹ç¤ÇÁÒÅÄ±Êµ±¤ËKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦Âç»ö¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥É¥ë¤òÏ¢È¯¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¼¡Âè¤Ë¿åÄÅ¤Î±¦Â¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¼¹Ù¹¤Ë¥«¡¼¥Õ¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡³«»Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿åÄÅ¤ÎÂ¤ÏËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥«¡¼¥Õ¤ä¤Ð¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³«»Ï1Ê¬15ÉÃ¡¢¾¾ËÜ¤Îº¸¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸ú¤¡¢¿åÄÅ¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄÉ·â¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥«¡¼¥Õ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÂ¸µ¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥À¥¦¥ó¡£¡Ö¥«¡¼¥Õ¤À¡×¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦ÌµÍý¤ä¡×¡Ö¸ú¤¤¤¿¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÈÈáÌÄ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÄÅ¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤êÀïÀþÉüµ¢¡£Á°¤Ø½Ð¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤¬¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿Â¤Ï¿¤ÓÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£º¸Â¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¾¾ËÜ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯±¦Â¤Ø¥«¡¼¥Õ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¾¾ËÜ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¢´éÌÌ¤ØÀµ³Î¤ÊÂÇ·â¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£ËÉÀï°ìÊý¤Î¿åÄÅ¤Ï¥í¡¼¥×ºÝ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¶õ¤¤Î±¦Â¤ËºÆ¤Ó¥«¡¼¥Õ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥¿¥ª¥ë¤À¡×¡ÖÂÆ§¤óÄ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¹¶·â¤òÌã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤¦»ß¤á»þ¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ºÇ¸å¤Ï¡É¥Á¥ç¥³¥ó¡É¤ÈÂÊ§¤¤µ¤Ì£¤ËÊü¤Ã¤¿º¸¥«¡¼¥Õ¤¬±¦Â¤òÄ¾·â¤·¡¢¿åÄÅ¤Ï»Ù¤¨¤¤ì¤º´°Á´¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ÆÌåÀä¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¤ËÂÑ¤¨¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÈ¿·â¤òÁÀ¤Ã¤¿¿åÄÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¡ÈËÀ¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿±¦Â¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤ÇºÇ¸å¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë³Ê¹¥¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤ËÎÏ¤¬¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥«¡¼¥Õ¤ÎKO¤ß¤¿¤ï¡×¡ÖÂ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¹üÀÞ¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡×¡Ö¿´¤â´°Á´¤ËÀÞ¤é¤ì¤¿¡×¤È¾¾ËÜ¤Î¥«¡¼¥Õ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢±¦Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¿åÄÅ¤Ï¤·¤Ð¤·Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦Â¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö1RÉé¤± ¥«¡¼¥Õ¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£ ¾ð¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ Éå¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£ ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢ºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½é¹õÀ±¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ö¼¡11·î¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡K-1Âå¡¹ÌÚ¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È11·î15Æü¤ÎK-1Âå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£