独当局がハマス構成員とみられる３人をイスラエルの施設を狙う暗殺準備の疑いで逮捕/Frm/dpa/picture alliance/Getty Images

（ＣＮＮ）ドイツ検察は１０月１日、「イスラエルまたはユダヤ教の機関を標的とする暗殺」のための武器を調達していた疑いで、イスラム組織ハマスのメンバーとみられる３人を逮捕したと発表した。

容疑者３人は外国のテロ組織のメンバーで、国を危険にさらす暴力行為を準備した容疑がもたれている。

容疑者らは首都ベルリンで逮捕され、２日に出廷する予定となっている。３人のうち２人はドイツ人、残る１人はレバノン生まれ。警察は容疑者について名前と名字のイニシャルのみ明らかにしている。

検察の声明によると、容疑者３人は遅くとも今年夏からハマスのために銃器や弾薬の調達に関与していた疑いがある。逮捕時に警察は自動小銃ＡＫ４７やピストルなどさまざまな武器とかなりの量の弾薬を発見したという。

ハマスは１日に声明を出し、容疑者らがハマスのメンバーであるとの主張には根拠がないとし、逮捕された容疑者らとのつながりを否定した。また、ハマスは闘争をイスラエルとパレスチナの地域に限定しているとも述べた。

ドイツでは以前にもハマスのメンバーとされる複数の人物が逮捕されている。２０２３年１２月にはドイツとオランダの当局が欧州にあるユダヤ教の機関への攻撃を企てたとして４人を逮捕した。