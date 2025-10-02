大谷はシリーズ初戦に自身初のPS1試合2HR

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

レッズのテリー・フランコーナ監督が1日（日本時間2日）、敵地で行われるドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦前に会見を行った。第1戦では大谷翔平投手に2被弾を献上し、敬遠策を取る可能性を問われると、「冗談だろ？」と報道陣に“逆質問”する場面があった。

大谷は第1戦の初回先頭、剛腕グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を捉え、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度の弾丸ライナーの先制弾を叩き込んだ。さらに6回2死一塁、右腕フィリップスから飛距離454フィート（約138.4メートル）の2号2ラン。ポストシーズンでは自身初の1試合2本塁打の活躍だった。

今季もMVP最有力と目される大谷は絶好調でポストシーズン初戦を終えた。勢いに乗せないために敬遠も妥当に思えるが、名将フランコーナ監督は「冗談だろ？ 君はベッツとフリーマンの名前を聞いたことはあるかな？」と返し、2〜3番を打つムーキー・ベッツ内野手とフレディ・フリーマン内野手がいるため、敬遠策を取らない可能性を示唆した。

フランコーナ監督は「彼は本当にデンジャラスな打者だ」と最大級の警戒をしつつも「同時に彼は今季185三振している（正確には187三振）。それこそが、我々が攻めなければいけない部分だ」とした。実際、大谷に2本塁打を献上した打席以外は3三振に打ち取った。勝機を見出しているのかもしれない。（Full-Count編集部）