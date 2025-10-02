「Don’t cry over spilled milk.」の意味は？「こぼれたミルクで泣かないで」ってどういうこと！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Don’t cry over spilled milk.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると、「こぼれたミルクで泣かないで」になり意味がわかりません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「起きてしまったことでくよくよしても仕方がない」でした！
こぼれたミルクを嘆いてもどうにもならないですよね。
そこから、起きてしまったことを嘆いても時間の無駄だという意味になります。
日本語のことわざでは「覆水本に返らず」「後悔先にたたず」にあたりますよ。
A：「I dropped my ice cream.」
（アイスを落としてしまった）
B：「There is no use crying over spilled milk. So I will get you a new ice cream.」
（落としてしまったのは仕方がない。新しいアイスを買ってあげるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部