¡ÚÇ³Èñ¤è¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤·¡¢Áö¤ê¤è¤·¡Û¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¡ªÂè5À¤Âå¤Ï¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤·¤¿º£¤¬½Ü
Âè5À¤Âå¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¥È¥ë¥³¤ØÀ¸»º¤ò°Ü´É
10·î2Æü¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤ÏÂè5À¤Âå¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈ¯É½¡£10·î9Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´û¤ËÂè6À¤Âå¤Î¿··¿¤¬ÀèÆü¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿IAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃÀ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¿··¿¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¦¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉE¥Æ¥Ã¥¯¡¡Á´98Ëç
¤¿¤À¤·¡¢Âè6À¤Âå¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Âè5À¤Âå¤ÎÀ¸»º¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¥È¥ë¥³¤Ø¤È°Ü´É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè6À¤Âå¤ÏÁ´Ä¹4.12m¡Ê67mmÁý¡Ë¡¢Á´Éý1.77m¡Ê39mmÁý¡Ë¡¢Á´¹â1.45m¡Ê11mmÁý¡Ë¤È¤«¤Ê¤êÂç·¿²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äB¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¿Ê²½¤Ö¤ê¤À¡£
Âè5À¤Âå¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤ò¿·¼Ö¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÁ°Äó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¦¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉE¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë³µÍ×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÀèÂå¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¸Å¤¯¸«¤¨¤ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï´û¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥Æ¥£¥¶¡¼Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼Æ±ÍÍ¡¢¿·¤·¤¤¥ë¥Î¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ëLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤ÎLED¥Ç¥¤¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÀèÂå¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¢¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼Æ±ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥È¥ê¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ù¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¿§»È¤¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌÍÑ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢17¥¤¥ó¥Á¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÏ¯Êó¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ë¥«¥Ê¡¢¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼Æ±ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥È¥ê¥à¡Ø¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ù¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥ë¥Î¡¼ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ØE¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Ï1.6LÄ¾4¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È2´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ¤ÏÀèÂå¤«¤é¥×¥é¥¹3ps¤Î143ps¤È¤Ê¤ë¡£½ÅÎÌ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10kg¤Ç¡¢Ç³Èñ¤Ï0.2km/L¸þ¾å¤Î25.4km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥Á¥§¥óÁ°¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Í¢Æþ¼Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼1Ç³Èñ¤Ç¡¢¥¨¥³¥«¡¼¸ºÀÇ¤â100%Å¬ÍÑ¤Î13Ëü4800±ß¤È¤Ê¤ë¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï399Ëü±ß¤È¥®¥ê¥®¥ê400Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÏÆ±¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¢¥ë¥«¥Ê¤Î¼Ö½Å¤¬1470kg¡¢Æ±¤¸¤¯¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤¬1420kg¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤¬1300kg¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£UKÊÔ½¸Éô¤Î¡ØAUTOCAR¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Ù¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡ÊËÜ¹ñÌ¾¥¯¥ê¥ª¡Ë¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¥«¡¼ÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤È´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë
¼Â¼Ö¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤âÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼»á¤¬¥ë¥Î¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅý³ç¤·¤¿Âè4À¤Âå¤Î¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î·Ý½ÑÀ¤òÆÀ¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè5À¤Âå¤Ï¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¤Î¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤À¡£
¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥í¥´¡¢¡ØA¡Ù¡£ Ê¿°æÂç²ð
¸½ºß¤Î¥ë¥Î¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¯¤ä¥¥ã¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë²áµî¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤«¤é¤Ê¤ëÅÁÅý»Ö¸þ¤È¡¢º£²ó¤Î¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î2·ÏÅý¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Î¤«¤Ë¿··¿¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Ï²áµî¥â¥Ç¥ë¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÆÃ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤½¤¦¤Ê½èÍý¤ò¡¢ÀäÌ¯¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥È¥ê¥à¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´¿·Þ¤À¡£¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥í¥´¤Ë»×¤ï¤º¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¡ØÉáÄÌ¡Ù¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯
¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃåºÂ°ÌÃÖ¤ÎÄã¤µ¤À¡£¤³¤Î¤È¤³¤íSUV¤Î¼èºà¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ØÉáÄÌ¡Ù¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£Âè2¡Á3À¤Âå¤¢¤¿¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥á¥¬¡¼¥Ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÏ©¾å¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ëE¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÅÅÆ°²½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬²ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï·Ú²÷¤Ç¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¡£¼ïÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼·Ï¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë³¹Ãæ¤Ç¤Ï»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ê¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬ÇúÁö¤µ¤»¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤À¡£
B¥â¡¼¥É¤Ç¥ï¥ó¥Ú¥À¥ëÁö¹Ô¤â²ÄÇ½¤Ê²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï³¹Ãæ¥á¥¤¥ó¤Î»î¾è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾è¤ê¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
½¼ÅÅ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ëE¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÅÅÆ°²½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬²ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤â¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À©¸æ¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´ü¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊB¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤·¡¢Áö¤ê¤è¤·¡¢Ç³Èñ¤è¤·¤Î¿··¿¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤¬½Ü¤À¡£
¤â¤·Âè6À¤Âå¤è¤ê¤âÂè5À¤Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¿··¿¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¦¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉE¥Æ¥Ã¥¯
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§±¦
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4075¡ß1725¡ß1470mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2585mm
¥È¥ì¥Ã¥É¡§F1505mm¡¡R1495mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1300kg
Äê°÷¡§5Ì¾
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§5.2m
Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡§25.4km/L
¥¨¥ó¥¸¥ó·Á¼°¡§¼«Á³µÛµ¤Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC16¥Ð¥ë¥Ö
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§1597cc
¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡§78¡ß83.6mm
°µ½ÌÈæ¡§10.8
Ç³ÎÁ¶¡µëÁõÃÖ¡§ÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§94ps/5600rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§15.1kg-m/3200rpm
»ÈÍÑÇ³ÎÁ/Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìµ±ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥½¥ê¥ó/42L
¥â¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡§¸òÎ®Æ±´üÅÅÆ°µ¡
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§49ps/1677-6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§20.9kg-m/200-1677rpm
¥µ¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡§¸òÎ®Æ±´üÅÅÆ°µ¡
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§20ps/2865-10000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§5.1kg-m/200-2865rpm
ÅÅÎÏÍÑ¼çÅÅÃÓ¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ
¶îÆ°Êý¼°¡§Á°ÎØ¶îÆ°¡ÊFF¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥É¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥ÉAT
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§F¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¡R¥È¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¡¼¥à
¥Ö¥ì¡¼¥¡§F¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡R¥Ç¥£¥¹¥¯
¥¿¥¤¥ä¡§F205/45R17¡¡R205/45R17
¥Û¥¤¡¼¥ë¡§F7.0J¡ß17¡¡R7.0J¡ß17
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡§¥°¥ê¡¦¥é¥Õ¥¡¥ëM/¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥í¥óM/¥Ö¥é¥ó¡¦¥°¥é¥·¥¨/¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢M¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë/¥ë¡¼¥¸¥å¡¦¥Õ¥é¥àM¡Ê30Âæ¸ÂÄê¥í¡¼¥ó¥ÁµÇ°¸ÂÄê¿§¡Ë
¡öM¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ê5Ëü9400±ß¹â¡Ë
²Á³Ê¡§399Ëü±ß
E¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¼«Á³µÛµ¤¤Î1.6LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È2¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð