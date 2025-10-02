Samourai Woman「キンモクセイ」♡秋に香る新フレグランスアイテム登場

季節の移ろいを感じさせる甘くやわらかな金木犀の香りが、人気ブランド「Samourai Woman」から新たなフレグランスアイテムとして登場しました。今回発売されるのは、車内を香水級の香りで包むカーフレグランスと、吊るすだけで気軽に香りを楽しめるペーパーフレグランスの2アイテム。さらに、ファブリックミストやルームフレグランスなど秋にぴったりのラインアップも充実し、暮らしに優しい香りを添えてくれます♪

車内を彩る新しい香り体験

新作「サムライウーマン キンモクセイ」から登場したカーフレグランス（15mL／1,100円税込）は、エアコン送風口に装着するだけで車内を心地よい香りで満たします。

タバコや食べ物の残り香をリフレッシュしながら、ガラス×メタリックの高級感あるデザインがインテリア性もアップ♡

また、ペーパーフレグランス（3枚／770円税込）は、車内はもちろんクローゼットや玄関にも吊るせる万能アイテム。シンプルな香水デザインで空間を上品に演出します。

KANEBOの新作スクラブ♡「ボディポリッシャー」で叶えるセルフケアとピンクリボン活動

暮らしを香りで満たすラインアップ

車だけでなく日常に寄り添う「サムライウーマン キンモクセイ」のフレグランスアイテムも登場。ファブリックミスト（300mL／880円税込）は除菌・消臭効果付きで衣類をリフレッシュ。

フレグランスミスト（150mL／715円税込）は持ち運びやすく、ヘアコロンや外出先でのリフレッシュにおすすめです。

お部屋を彩るルームフレグランス（60mL／997円税込）は擦りガラスのボトルとリボンのデザインが可愛いアクセントに。

つめかえ用（60mL／770円税込）にはリードスティックも付属し、長く香りを楽しめます。

秋に似合う甘く上品な香り

「サムライウーマン キンモクセイ オードパルファム」は、リリーオブザバレイやピオニー、ピーチや洋梨が重なり合う華やかな香り。

ラストはヴァイオレットウッド、アンバー、ムスクが調和し、ふんわりとした余韻を残します。秋らしい金木犀の甘く可憐な香りは、車内やお部屋、そして日常を特別に彩ってくれます。

季節を香りで楽しむ贅沢を♡

秋を象徴する金木犀の香りを、多彩なアイテムで楽しめる「Samourai Woman」の新作フレグランス。

車内からお部屋、衣類やヘアまで幅広く活躍し、生活に心地よい香りを添えてくれます。特別なドライブタイムにも、リラックスしたおうち時間にもぴったり。

優しく上品に広がるキンモクセイの香りと共に、この秋をもっと豊かに楽しんでみませんか？