広島は１日、宇草孔基外野手（２８）、上本崇司内野手（３５）、中村健人外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。

励まし合った日々を思い出し、目を潤ませた。６年目の宇草は「カープに取っていただいて、結果を出せずに申し訳ないなという気持ちを伝えました」と受け止めた。

打力と俊足を期待されて、１９年度ドラフト２位でプロ入り。２１年には自己最多４本塁打を放ち、能力の片りんを示した。しかし、今季はここまで一度も１軍出場機会が訪れなかった。

森下、石原と同期入団で、森や鈴木と同学年。「同級生はすごく仲も良くて、毎回食事して話をしたり、みんなで試合に出て盛り上げていこうと話していたので…」。互いに支え合った日々がよみがえると、何度も声を詰まらせた。

今年は自身の応援歌も作成してもらった。しかし、その期待に応えられず「本当にうれしかったんですけど、１軍の舞台に立てず、せっかく作っていただいたのに」と涙ながらに感謝した。

今後は現役続行を希望する。「自分の中で勝負したい気持ちもある。全体を見て、しっかりと考えていきたいと思います」と、次なるステージへの挑戦に視線を向けた。