¡Ú£³Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö¥È¥¤òÍ·³Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¡×¤ÈÇ÷¤ë¼Ú¶â¼è¤ê¡¡¥È¥¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè5²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
ÌÀ¼£19Ç¯¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ê¥È¥¤È¾¾Ìî²È¡£¤½¤³¤Ë¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤¬¡Ö¥È¥¤òÍ·³Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¡×¤È¸½¤ì¤ë¡£¥È¥¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Æ¯¤¼ê¤È¤Ê¤ëÌ»¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£Æ±Î½¤Î¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¤Þ¤º¤ÏÍÌ¾¤ÊÎøÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡£