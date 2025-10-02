高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第5回が10月3日に放送予定です。

【写真】神社で恋占いをするトキ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。

＊以下10月3日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

明治19年。トキは、借金を返すために親戚の雨清水傳（堤真一さん）が経営する機織り工場で働いていた。

しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。

そこに、借金取り・森山（岩谷健司さん）が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる。

トキは借金返済のため、働き手となる婿をとることを提案する。

同僚のチヨ（倉沢杏奈さん）、せん（安達木乃さん）とまずは有名な恋占いをすることになるのだが。