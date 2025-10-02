歌手・女優として活躍を続けるソニンが、芸歴25周年記念ライブ『Sonim's 25th Anniversary Live「Beautiful Mission」』を開催することが発表されました。

EE JUMPのメンバーとして2000年にデビューしたソニン。その後はソロで歌手として活躍し、さらに女優としても活動の幅を広げてきました。歌と演技の両方を得意とすることから、近年ではミュージカルへも数多く出演しています。

さらに日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』では主人公のバディである警視庁刑事部BCCT管理官・和泉さくらを熱演。活躍する回ではSNSでも"#和泉さん""#和泉さくら"がトレンド入りするなど、地上波ドラマでも存在感を示しています。

このように近年も活躍を続けるソニンですが、今回の25周年記念ライブでは構成・演出をソニン本人が担当。ステージ全体を総合プロデュースします。これまでに出演したミュージカルの楽曲や、ライブ当日のバンドメンバーである立川智也、梶原健生とともに製作し、ソニンが作詞を担当した新曲も初披露予定です。

このライブに対して、ソニンからは以下のコメントが発表されています。

〈ソニンコメント〉

25周年、四半世紀を迎えます︕

まさか⾃分がこの世界でこんなにも⻑く続けるとは、当初は全く想像していませんでした。

この25年間、常に「なぜ私はここに居るのか」と問い続け、⾃分の存在理由を探してきました。そして今、こうして続けてこられたのは「使命」として与えられたものなのかもしれない――そう思えてなりません。

かつて「波瀾万丈のソニン」と呼ばれていた頃から⽀えてくださった⻑年のファンの皆さま、そして近年ミュージカルやドラマを通じて出会ってくださったファンの⽅々。すべての皆さまと共に、私の25年間の⼈⽣を味わい、楽しんでいただける周年ライブにしたいと考えています。

今回は、これまで⾃ら構成や演出を⼿がけてきたライブをさらに進化させ、初めて脚本や照明まで含めて作り込む“フルプロデュース”に挑戦します。芝居仕⽴ての構成を取り⼊れ、歌と芝居を融合させた新しい表現をお届けします。

「⽴ち⽌まらなかった理由がここにある。四半世紀の軌跡を歌と芝居で綴る、ソニンの歴史。」

ぜひご期待ください。

『Sonim's 25th Anniversary Live「Beautiful Mission」』は、2025年12月13日、東京・南青山のBAROOMにて開催予定です。チケットはAmuse+にて先行受付中。また、ソニンのデビュー日である10月18日（土）12時より、チケットぴあにて一般受付（先着）を実施予定となっています。