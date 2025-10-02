◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ドジャース―レッズ（2025年10月1日 ロサンゼルス）

レッズのテリー・フランコナ監督（66）が1日（日本時間2日）、敵地で行われるドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦の試合前会見に出席。前日の第1戦で2本塁打を許した、ドジャース・大谷翔平投手（31）との“真っ向勝負”を予告した。

“負ければ終わり”の一戦。歴代12位、通算2033勝の名将は小細工なしの勝負に活路を求める。前日、先頭打者本塁打を含む2本塁打を許した大谷に対して、申告敬遠で勝負を避ける可能性を問われると「冗談だろ？」と苦笑いし「ムーキー・ベッツやフレディ・フリーマンを知らないのか？」と続けた。

大谷との勝負を避けても、後ろには「MVPトリオ」の2人が並ぶ。無駄な出塁は「そんなのはものすごく悪い決断だと思う」という。「確かに大谷は本当に危険な打者だ。でも今年185三振してるんだ。そこを突かないといけない。あの打線で四球を出し始めたら、自分たちが危険にさらされるだけだ」。長打力と表裏一体の数少ない“弱点”を突いていくことによって、チームとしての勝負に勝てると主張する。

年俸総額はドジャースがメジャー30球団トップで、レッズは19位。名将は崖っぷちからの世紀の下克上を虎視眈々と狙う。