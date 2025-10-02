¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè5²ó¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè5²ó¤¬¡¢3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè5²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÌÀ¼£19Ç¯¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ê¥È¥¤È¾¾Ìî²È¡£¤½¤³¤Ë¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤¬¡Ö¥È¥¤òÍ·³Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¡×¤È¸½¤ì¤ë¡£¥È¥¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Æ¯¤¼ê¤È¤Ê¤ëÌ»¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£Æ±Î½¤Î¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¤Þ¤º¤ÏÍÌ¾¤ÊÎøÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡£
