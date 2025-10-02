BLACKPINK・JENNIE（ジェニー）が、ランジェリールックを披露した。フランスファッション雑誌「CR Fashion Book」最新号の表紙を飾った。

13日に発売される号では、JENNIEのインタビューとともに、多くのランジェリーショットを公開する。同誌公式インスタグラムでもブラックや白のランジェリー姿、ファーに身を包んだカットを公開。JENNIEは練習生時代を回想しながら「音楽キャリアに入るという圧迫感をまともに理解できなかった。ただ私が好きなことを追いかけただけだった。デビュー前の私はただ音楽が好きなとても平凡な10代少女だった」と振り返った。

また、BLACKPINKのワールドツアー「World Tour『Deadline』」についても言及。「メンバーたちと舞台に立つと、ホームに帰ってきた気分になる。各自のソロ活動で1年半を過ごしたので、変化を予想したが、まったく変わらなかった」と話した。

韓国メディアのスポーツソウルは2日「BLACKPINKは今回のツアーを通じて、世界16都市で33回の公演を行い、グローバル・ファンとの強いつながりを続けている」と報じた。来年1月には東京ドームでコンサートを開く予定だ。