日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2822（+0.5　+0.02%）
ホンダ　1512（+0.5　+0.03%）
三菱ＵＦＪ　2302（-16　-0.69%）
みずほＦＧ　4788（-9　-0.19%）
三井住友ＦＧ　4015（-32　-0.79%）
東京海上　6160（+19　+0.31%）
ＮＴＴ　155（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2324（-11.5　-0.49%）
ソフトバンク　215（-1.3　-0.60%）
伊藤忠　8354（0　0.00%）
三菱商　3456（-9　-0.26%）
三井物　3636（-1　-0.03%）
武田　4336（+76　+1.78%）
第一三共　3420（+40　+1.18%）
信越化　4842（+5　+0.10%）
日立　3864（-11　-0.28%）
ソニーＧ　4227（+12　+0.28%）
三菱電　3719（+4　+0.11%）
ダイキン　17356（-64　-0.37%）
三菱重　3761（+29　+0.78%）
村田製　2745（+7　+0.26%）
東エレク　26661（+851　+3.30%）
ＨＯＹＡ　20866（+286　+1.39%）
ＪＴ　4807（-21　-0.43%）
セブン＆アイ　1959（-7.5　-0.38%）
ファストリ　45302（+12　+0.03%）
リクルート　7781（-18　-0.23%）
任天堂　12920（-80　-0.62%）
ソフトバンクＧ　18933（+693　+3.80%）
キーエンス（普通株）　55453（-167　-0.30%）