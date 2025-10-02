日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2822（+0.5 +0.02%）
ホンダ 1512（+0.5 +0.03%）
三菱ＵＦＪ 2302（-16 -0.69%）
みずほＦＧ 4788（-9 -0.19%）
三井住友ＦＧ 4015（-32 -0.79%）
東京海上 6160（+19 +0.31%）
ＮＴＴ 155（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2324（-11.5 -0.49%）
ソフトバンク 215（-1.3 -0.60%）
伊藤忠 8354（0 0.00%）
三菱商 3456（-9 -0.26%）
三井物 3636（-1 -0.03%）
武田 4336（+76 +1.78%）
第一三共 3420（+40 +1.18%）
信越化 4842（+5 +0.10%）
日立 3864（-11 -0.28%）
ソニーＧ 4227（+12 +0.28%）
三菱電 3719（+4 +0.11%）
ダイキン 17356（-64 -0.37%）
三菱重 3761（+29 +0.78%）
村田製 2745（+7 +0.26%）
東エレク 26661（+851 +3.30%）
ＨＯＹＡ 20866（+286 +1.39%）
ＪＴ 4807（-21 -0.43%）
セブン＆アイ 1959（-7.5 -0.38%）
ファストリ 45302（+12 +0.03%）
リクルート 7781（-18 -0.23%）
任天堂 12920（-80 -0.62%）
ソフトバンクＧ 18933（+693 +3.80%）
キーエンス（普通株） 55453（-167 -0.30%）
