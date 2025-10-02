東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.07 高値148.23 安値146.59
149.64 ハイブレイク
148.94 抵抗2
148.00 抵抗1
147.30 ピボット
146.36 支持1
145.66 支持2
144.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1732 高値1.1779 安値1.1716
1.1832 ハイブレイク
1.1805 抵抗2
1.1769 抵抗1
1.1742 ピボット
1.1706 支持1
1.1679 支持2
1.1643 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3478 高値1.3527 安値1.3435
1.3617 ハイブレイク
1.3572 抵抗2
1.3525 抵抗1
1.3480 ピボット
1.3433 支持1
1.3388 支持2
1.3341 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7971 高値0.7990 安値0.7929
0.8059 ハイブレイク
0.8024 抵抗2
0.7998 抵抗1
0.7963 ピボット
0.7937 支持1
0.7902 支持2
0.7876 ローブレイク
ドル円
終値147.07 高値148.23 安値146.59
149.64 ハイブレイク
148.94 抵抗2
148.00 抵抗1
147.30 ピボット
146.36 支持1
145.66 支持2
144.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1732 高値1.1779 安値1.1716
1.1832 ハイブレイク
1.1805 抵抗2
1.1769 抵抗1
1.1742 ピボット
1.1706 支持1
1.1679 支持2
1.1643 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3478 高値1.3527 安値1.3435
1.3617 ハイブレイク
1.3572 抵抗2
1.3525 抵抗1
1.3480 ピボット
1.3433 支持1
1.3388 支持2
1.3341 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7971 高値0.7990 安値0.7929
0.8059 ハイブレイク
0.8024 抵抗2
0.7998 抵抗1
0.7963 ピボット
0.7937 支持1
0.7902 支持2
0.7876 ローブレイク