東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.07　高値148.23　安値146.59

149.64　ハイブレイク
148.94　抵抗2
148.00　抵抗1
147.30　ピボット
146.36　支持1
145.66　支持2
144.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1732　高値1.1779　安値1.1716

1.1832　ハイブレイク
1.1805　抵抗2
1.1769　抵抗1
1.1742　ピボット
1.1706　支持1
1.1679　支持2
1.1643　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3478　高値1.3527　安値1.3435

1.3617　ハイブレイク
1.3572　抵抗2
1.3525　抵抗1
1.3480　ピボット
1.3433　支持1
1.3388　支持2
1.3341　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7971　高値0.7990　安値0.7929

0.8059　ハイブレイク
0.8024　抵抗2
0.7998　抵抗1
0.7963　ピボット
0.7937　支持1
0.7902　支持2
0.7876　ローブレイク