

9月29日より朝ドラ『ばけばけ』がスタートした。初回視聴率こそ低調だったが、筆者は良作を予感している（画像：NHK公式サイトより引用）

【画像】貧しい生活を送っている幼少期のトキ。筆者は現代社会に通じるものを感じた

2025年後期の第113作となるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が9月29日よりスタートした。初回の平均世帯視聴率は16.0％で、2020年前期以降の朝ドラでは『あんぱん』（15.4％）に次ぐ2番目に低い数字となった。

しかし、SNSやネットニュースの論調はおおむねポジティブだ。前期の『あんぱん』は、放送を重ねながら話題性も数字も伸ばし、最終回は番組最高視聴率（18.1％）で幕を閉じた。『ばけばけ』もそうした軌跡をたどりそうな世間の空気感が生まれている。

『ばけばけ』は“怪談”が題材になるはずだが、出足の印象は明るく和やかな人間ドラマ。現代的な会話劇のコメディ要素がふんだんにちりばめられていて、老若男女が楽しめる良作の予感。これから話題が膨らんでいきそうだ。

時代の変化を受け入れられない父

『ばけばけ』は明治時代の松江が舞台。怪奇文学作品集『怪談』などで知られる明治の文豪・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・セツをモデルに、江戸から明治へと大きく社会が変わった時代を生きた夫婦の姿を描く。

第1話は、主人公の松野トキ（郄石あかり）が、八雲がモデルとなったレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に怪談を話す仲睦まじいシーンからはじまり、トキの幼少期の明治8年に物語の舞台は移る。

武士の時代が終わり、トキの父・司之介（岡部たかし）はさげすんでいた商いをはじめないと生活がままならないが、武士のプライドを捨てられずに働かない。

世へのうらみごとをつぶやくばかりで、小学生のトキ（福地美晴）、母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と貧しい生活を送っていた。

そんなある日、トキ（福地美晴）は武士の家族を支えるために、将来は学校の教師を目指すと家族に話す。しかし、武士の娘のたしなみとしてお茶などの稽古をする親戚の雨清水タエ（北川景子）に、武士の娘が働く必要はないと否定される。そこに現れたタエの夫の傳（堤真一）は、商いをはじめると言い出し、周囲を驚かせる。



小学生の松野トキは貧しい生活を送っていた（画像：NHK公式サイトより引用）

聡明で明るいヒロイン・トキに感情移入した

そこに映されたのは、武士の時代の終わりを受け入れられずに抗う元武士と、生きていくために時代の変化を受け入れ、変わろうと前を向く元武士の対照的な姿。

士農工商の身分制度のなかで生きてきたプライドの高い前者は、新しい時代に入り、周囲の元武士がちょんまげを落としても、自らを変えられず、ただ世の中をうらみ、町人たちをさげすむ。

それが当時の一般的な姿なのかもしれないが、そんな父を持つトキは、母の内職だけが収入になり、蓄えを減らしていく家族を案じて、小学生にして家族を支えるための将来の職を考える。家族思いでいつも明るいトキの愛らしい姿を印象づけるドラマのはじまりだった。

そんなトキに多くの視聴者はすでに感情移入して、彼女を応援していることだろう。

それと同時に気づくかもしれない。これは現代社会にも見られる光景であることを。



傳を演じる堤真一（画像：NHK公式サイトより引用）

明治時代が舞台だが、現代社会にも通じる物語

この10年で社会は大きく変わった。コロナ禍を経て人々の生活様式は変わり、経済不況が長引くなか、物価高騰はとどまる気配がない。同時に、AIをはじめとしたテクノロジーの発達により、それまでの時代と仕事のあり方が変わり、不景気も相まって職を失う人は増えている。

まさに現代社会も時代の大きな変革期にあり、そのなかで変化を受け入れて新しい意識を持つ人と、過去にしがみついて変われない人がいる。

そんな時代のなかで、素直な子どもたちこそ、本能的に次なる時代を見据えて生きようとする。そのなかで、家族のことを思って、自分が力になれないかと考えて、行動して、成長していく。

本作は、明治初期を舞台にしながら、現代を生きるわれわれがまさにいま直面する社会で起きている一面が描かれるから、自分ごととしてドラマの世界にすっと入り込んでいける。そして、トキに心を寄せて目が離せなくなる。



主人公のトキを演じる郄石あかり（画像：NHK公式サイトより引用）

コミカルな演出の会話劇に惹かれた

第2話までを観てもうひとつ感じたのが、コメディ要素がかなりしっかり挟み込まれていること。

たとえば、学校の授業で将来の夢を子どもたちが発表するなか、ひとりの女児が「先生になりたい」と発言する。男性教師は自分に憧れてかとボケて、女児に否定されるとすぐさまツッコむが、そのボケとツッコミの間がとても現代的に見えた。

また、トキと父の家庭内でのちょっとしたいさかいなどのやりとりも、セリフや口調が、令和で一般的なコミカルな演出の会話劇そのもののように感じた。

明治の初期を舞台にしながら、コミカルパートはあえて現代ふうのニュアンスで差し込んでいるのかもしれない。そこには、若い世代がとっつきやすくする狙いがあるだろう。

時代を超える普遍的な家族の姿を映しながら、いまの若者たちが肌感覚でなじみやすいような仕掛けも盛り込む。オール世代をターゲットにしたドラマであることがうかがえる。

そうしたフックが生きるかどうかは、この先のストーリー次第だろう。出だしでは、そうなっていくポテンシャルを十分に感じさせた。

トキはどのように成長していくのか

トキがどう成長していくかはこれからだが、誰からも愛されるであろう心優しく強い意志を持った明るい少女であることが序盤で示された。

そんな彼女は、世の中が目まぐるしく変わる社会で極貧生活を送るなか、外国人が珍しい時代に、世間の偏見を受けることも覚悟のうえで、外国人英語教師の家の住み込み女中の仕事に就く。

そこで怪談と出会うようだが、意外にドラマチックな展開が待ち受けているのかもしれない。

まだ今週は、物語の設定や時代背景、登場人物のキャラクター性が紹介されている段階だが、すでにその空気感からこの先の物語への期待値は大いに高まっている。

【もっと読む】吉沢亮主演『国宝』大ヒットの背景に“歌舞伎ファン”の圧倒的な支持 「上映3時間」「難解なテーマ」ながら、なぜ若者にも支持されるのか？ では、2025年を代表するムーブメントになっている映画『国宝』について、映画に詳しいライターの武井保之氏が詳細に解説している。

（武井 保之 ： ライター）