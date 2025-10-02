【ローソンストア100】本格ベーカリーシリーズ「THE BAKERY」誕生。見た目から美味しそうなパンが勢ぞろい

ローソンストア100では、2025年10月1日から、本格ベーカリーシリーズ「THE BAKERY〜ほっとしたい時間に、やさしいご褒美を〜」を販売しています。

素材や食感にこだわった多彩なラインアップ

ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」の一環として、ほっと一息つきたいような瞬間におやつ感覚で手に取りやすいサイズで、素材や食感にこだわったベーカリーシリーズが登場しました。

・ザクっと食感チーズケーキ風デニッシュ

ザクザクのタルトとさっくりとしたデニッシュのハイブリッドな食感に、コクと甘みを楽しめる濃厚なチーズクリームを使ったスイーツのようなパンです。

価格は160円。

・キャラメルアーモンドデニッシュ

キャラメリゼしたアーモンドの香ばしさと甘さに、サクッとした食感のデニッシュのハーモニーを楽しめます。

価格は138円。

・トマトチーズパン

ゴーダチーズと数種類のチーズをブレンドしたコク深く濃厚なチーズソースに、トマトソースの程よい酸味が調和しています。

価格は146円。

・もっちり食感ミルクフランス

もっちりとした食感のフランスパンに濃厚な練乳クリームをたっぷりと注入。ほっとしたい気持ちが満たされる一品です。

価格は146円。

・お芋味わう！スイートポテトデニッシュ

なめらかな舌触りと上品な甘さのシルクスイートによるスイートポテト餡を使用。お芋を存分に味わえるデニッシュパンに仕上がっています。

価格は160円。

・ポークフランクデニッシュ

国産のオールポークフランクをまるごと1本使った贅沢な味わい。パンとフランクのみで仕立て、ポークフランクそのもののおいしさが楽しめるようになっています。

価格は214円。

エリアや店舗によって品揃えが異なる場合や、仕様が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部