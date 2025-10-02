来年春に入社する学生の内定式が大手金融機関や航空会社で行われました。「売り手市場」のなかで、内定者とのつながりを深めるイベントも開催されました。

【映像】ANAの内定式

みずほフィナンシャルグループの内定式では、親睦を深めるため内定者約1000人と社員が「同時に折り紙のハートを作った最多人数」というギネス記録に挑戦しました。1065人で記録を更新し、認定されました。

「今後、この仲間たちと一緒に頑張っていこうという強い気持ちが生まれました」（みずほ銀行内定者）

一方、三井住友銀行では、約670人が内定式に参加しました。優秀な人材を確保するため、来年4月の新入社員の初任給を30万円に引き上げるほか、来年1月をメドに年功序列を廃止するなど新たな人事制度を導入する方針です。2026年度の採用では、応募が5割近く増えたということです。

航空大手ANAでは、総合職や客室乗務員、自社養成パイロットなどの内定者が式典に臨みました。内定者数は800人を超え、2018年以来、7年ぶりにコロナ禍前の水準に戻りました。

「とてもワクワクする気持ちと同時に、来年からお客様方の命を預かる仕事を担うということで、身が引き締まる思いでございます」（客室乗務員内定者）

「安全というものを絶対条件に守り続けられるようなパイロットになれるようになりたいなと思っています」（自社養成パイロット内定者）

ANAはこの1年、欧州3路線を新規就航するなど国際線の拡大を進めていて、コロナ禍前の運航規模の回復を目指し、採用も積極的に行っているということです。（ANNニュース）