¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹õÀ±¡¡²¤½£CL¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·
¡¡¡Ú¥Ê¥Ý¥ê¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ï1Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤Î9»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼éÅÄ¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥â¥Ê¥³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤È2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢1Ê¬¤±1ÇÔ¡£ÆîÌî¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤Ç¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¡¢²¤½£CL½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢1Ê¬¤±1ÇÔ¡£ºòµ¨²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤Ë2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£