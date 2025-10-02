銀シャリ、米LAのコメディの殿堂で英語漫才を披露へ 初の海外公演が決定 ウーマン村本＆ゆりやんも
結成20周年を迎え、第60回上方漫才大賞を受賞した漫才コンビ・銀シャリが、現地時間11月2日に自身初となる海外公演をアメリカ・ロサンゼルスで開催することが決定した。数々のスターを輩出してきたコメディの殿堂「The Comedy Store」のメインルームで、英語漫才を披露する。
同公演は、単独ライブとトークライブの二部構成。単独ライブでは、在米日本人や現地のファンに向けて、銀シャリの代名詞である漫才を披露するほか、ラスト1本のネタは銀シャリ初の「英語漫才」に挑戦。記念すべき20周年イヤーの集大成として、世界に通用する笑いを届ける。
夜の部として開催されるトークライブには、銀シャリと親交の深いウーマンラッシュアワー・村本大輔、そしてハリウッドでの活躍も目覚ましいゆりやんレトリィバァがゲスト出演する。
また、ツアーは、5月の静岡公演を皮切りに全国を巡るオール新ネタのスペシャルライブで、大阪・なんばグランド花月でファイナルを迎える。東京・大阪公演は2会場での開催となり、千穐楽ではオンライン配信を予定する。
■銀シャリ コメント
鰻和弘
この度初のアメリカで漫才させていただきます!英語での漫才もあります!今まで外国には1人旅で行ってきましたが、簡単な単語とほぼジェスチャーで乗り切ってきました。今回はそうはいきません。たまたま青い衣装もアメリカ国旗カラー。今回はパスポートなくさぬよう、リュックにガチガチに貼り付けときます。
橋本直
まさかアメリカで漫才、あ、MANZAIをする日が来るとは！結成20周年で感無量です！ドキドキワクワクです！銀シャリが米国で！公演やり終えたあと銀シャリロスになってもらえるくらい頑張ります!!
■銀シャリ単独ライブ20周年記念ツアー「純米大銀醸」【LA公演】
出演者：銀シャリ
※トークライブゲストウーマンラッシュアワー・村本大輔、ゆりやんレトリィバァ
会場：The Comedy Store ーThe Main Room
日時：11月2日（日） ※ロサンゼルス現地時間
単独ライブ 開場午後4時／開演午後5時
トークライブ 開場午後7時30分／開演午後8時30分
