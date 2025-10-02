熊元プロレス、お風呂上がりの全裸を目撃される！同居した男性芸人がリアクションを暴露

10月2日（木）の『アメトーーク！』では、「仲良し同居芸人」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

実は一緒に住んでいた…意外なつながりが明らかになる「仲良し同居芸人」を開催。

橋本直（銀シャリ）＆奥田修二（ガクテンソク）、吉村崇（平成ノブシコブシ）＆クボケン（5GAP）＆てつみち、熊元プロレス（紅しょうが）＆浜田順平（カベポスター）、南條庄助（すゑひろがりず）＆森下直人（ななまがり）が集結し、当時の家賃や間取り、同居あるあるなど爆笑エピソードを激白する。

まずはフリップで部屋の間取りを紹介。構成作家の家に転がり込んだという橋本＆奥田だが、家賃を浮かせるために、どんどん同居人が増えていったという。

また、とにかくお金がない下積み時代だったため「1週間毎日鍋やった」という食事事情も打ち明けるのだが…。さらに、そんな当時の同居の様子を収めた貴重なVTRも公開される。

吉村は、後輩のてつみちとの大ゲンカエピソードを披露。「激イタなんですよ！」と暴露した、先輩にガチギレしたてつみちが取った驚きの行動とは？

一方、クボケンとてつみちは破天荒な吉村の意外すぎる素顔を暴露する。

そして、浜田と真輝志、男性芸人2人との同居を選んだ熊プロは「男子と住んだ方が一石二鳥」とニヤリ。しかし、浜田にお風呂上がりの全裸を目撃されてしまった際のリアクションを暴露されて…。

また、意外と料理上手でもてなし上手だという熊プロが、コロナ禍に気持ちをアゲようと開いたパーティーで取った禁断の行動も明らかに。

一方、森下と長峰正典（ロングロング）と同居していたものの自分の部屋がなく、パーテーションでスペースを確保していた南條は、森下がそのパーテーションを開けて行っていた日課をぶちまける。

さらに、極度の潔癖の森下のせいで「3人で自宅で食事をしたことがない」と激白するのだが…。

ほか、“女人禁制”というルールを「一度だけ破った」という奥田が、突然橋本に衝撃のざんげ。すると、ほかの芸人たちからもざんげが続出する事態がぼっ発する。

そんななか、「元相方と同居していたことがある」という陣内智則が、「でも俺らは一緒に住んで仲が悪くなった（笑）」と、当時思わずイラッとしたことを打ち明けるのだが…。

芸人たちの下積み時代の同居ライフや、一緒に住んで気づいた相手の性格や秘密など、知られざるエピソードが続々。今だから話せる下積み時代の実情が明かされる1時間だ。