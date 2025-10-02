1,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ)¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖÆü¥Æ¥ì·Ï ½©¥É¥é¥Þ TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅ
¡ÖÆü¥Æ¥ì·Ï ½©¥É¥é¥Þ TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
10·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï½©¥É¥é¥Þ3ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎTVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÇË¤·¤¿³Æ¥É¥é¥Þ¤´¤È¤Ë50Ì¾ÍÍ¡ÊºÇÂç ¹ç·×150Ì¾ÍÍ¡Ë¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë1,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡¢ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡£
³Æ¥É¥é¥Þ¤´¤È¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nittele_ntv¡Ë¤ÈÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤´±þÊç¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥É¥é¥Þ¤´¤È¤Î¤´±þÊç¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ô¤Ø¤Î¤´±þÊç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¤Î½©¥É¥é¥Þ¡ä
¿åÍË¥É¥é¥Þ 10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù
ÅÚÍË¥É¥é¥Þ 10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù
ÆüÍË¥É¥é¥Þ 10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
¢¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë8:00¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë8:00¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù10·î6Æü¡Ê·î¡Ë8:00¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¡¾ÞÉÊ
Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë1,000±ßÊ¬ ³Æ¥É¥é¥Þ¤´¤È¤Ë50Ì¾ÍÍ
¢¨TVerÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢10Ì¾ÍÍ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±þÊçÊýË¡
¢§¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ø¤Î±þÊç
¡ Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nittele_ntv¡Ë¤È¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@escape_ntv¡Ë¤òW¥Õ¥©¥í¡¼
¢ Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤Î¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢§¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ø¤Î±þÊç
¡ Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nittele_ntv¡Ë¤È¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@iiwaru_ntv¡Ë¤òW¥Õ¥©¥í¡¼
¢ Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤Î¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢§¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ø¤Î±þÊç
¡ Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nittele_ntv¡Ë¤È¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@bokutachinchi¡Ë¤òW¥Õ¥©¥í¡¼
¢ Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¢¡ÅöÁªÈ¯É½
¡¦±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤·¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¸åÆüX¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê°Ê²¼DM¡Ë¤Ë¤ÆÅöÁªÄÌÃÎ¤È¤½¤Î¸å¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃí°Õ»ö¹à
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¡¢¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Åê¹Æ¤Î»ö¼Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤â¤·¤¯¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¸°ÉÕ¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ðÅù¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹´ü´ÖÅê¹Æ¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢³«ÀßÄ¾¸å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±þÊç¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±°ì¤ÎÊý¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¤ä¡¢1Æü¤ËÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ÇÊ£¿ô²ó±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¡¢¤½¤ÎÂ¾Åö¼Ò¤¬ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Þ¤¿¤Ï±þÊç¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±þÊç¡¦ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¡¦Á÷ÉÕ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃêÁª¡¢ÅöÁª·ë²ÌÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾ÞÉÊ¤ò¸ò´¹¡¦´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á÷ÉÕÀè¾ðÊóÅù¤Î¸íµºÜ¤Ë¤è¤ê¾ÞÉÊ¤¬ÉÕÍ¿¡¦Á÷ÉÕ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢X¼Ò¤ÎÄê¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢¼«¸Ê¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø±þÊç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢X¼Ò¤¬¸å±ç¡¢»Ù»ý¡¢¤Þ¤¿¤Ï±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËX¼Ò¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢X¼Ò¤Ï²¿¤é¤ÎÀÕÇ¤¤âÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é