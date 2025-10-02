○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・マネタリーベース
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・貿易収支
１４：００　日・消費者態度指数
１８：００　ユーロ・失業率
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　米・製造業新規受注
※中国，インド市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，放電精密<6469>，オンワード<8016>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>，平和堂<8276>

出所：MINKABU PRESS