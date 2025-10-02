２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１４：００ 日・消費者態度指数
１８：００ ユーロ・失業率
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国，インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，放電精密<6469>，オンワード<8016>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>，平和堂<8276>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１４：００ 日・消費者態度指数
１８：００ ユーロ・失業率
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国，インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，放電精密<6469>，オンワード<8016>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>，平和堂<8276>
出所：MINKABU PRESS