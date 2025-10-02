ただの素人なのにSNSではいつも注目を集め、大してかっこよくないのにリアルではなぜかモテモテ。そんな「持っている」側の人になるためには、「相違思考」という考え方が有効だ。これを身につければ、あなたの人生はきっと大きく変わるはず。※本稿は、権藤 悠『頭のいい人になる 具体←→抽象ドリル』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

SNSで「いいね」が

もらえる人との差は？

「相違思考」（編集部注／違いを探す思考法）の問題です。

SNSで「いいね」を爆増させるためのアプローチを具体化してみましょう。

「ここのコーヒー美味しい！」（ポチッ）。こまめにSNSに投稿しているのに、「いいね」がほとんどつかない……。

一方、友人はSNSで常に多くの「いいね」を獲得しています。同じような一般ユーザーなのになぜ？SNS投稿で、あなたと友人に差がつく理由は何なのでしょうか。

STEP1 投稿の人気に関わる要素を分解する

まずは、SNS投稿の人気に影響を与えそうな要素には、どんなことがあるのかを分解していきましょう。「SNSの要素」を1層目として、3層のピラミッドツリーを作成してみてください。

