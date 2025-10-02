写真家の五十嵐健太氏による写真展「島猫そらら写真展」が、新宿マルイ アネックスで10月2日（木）から開催される。

五十嵐氏による写真作品「飛び猫」の10周年を記念した期間限定ショップ「飛び猫商店」の一環として行われる写真展示。

作品の被写体となった「島猫そらら」は、福岡県の猫島で生まれたシャムミックスの猫で、子猫のときに拾われ関東で育ったという。その後、SNSで人気を集め、2025年には有名アパレルブランドのモデル猫として起用された。

また、一般募集した飼い猫写真を展示する「飼い猫写真コーナー・もふあつめ展」も同時開催。募集作品はA4サイズに印刷され、順次展示される予定。

会場

新宿マルイ アネックス 2階 カレンダリウム

開催期間

2025年10月2日（木）～10月21日（火）



開催時間

平日：11時00分～20時00分（最終日の写真展示は16時00分まで）

土曜日・日曜日・祝日：10時30分～20時00分



入場料

無料



作者プロフィール

1984年生まれ、千葉県千葉市出身。

文具・雑貨・カレンダー・印刷物表紙・広告、雑誌、テレビなど多数の写真採用。

著書累計10万部超え。

2024年 東京ソラマチ郵政博物館で飛び猫写真展を開催（来場者数17,300人）。これまで全国各地で個展が開催されました。