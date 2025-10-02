五十嵐健太写真展：島猫そらら写真展
写真家の五十嵐健太氏による写真展「島猫そらら写真展」が、新宿マルイ アネックスで10月2日（木）から開催される。
五十嵐氏による写真作品「飛び猫」の10周年を記念した期間限定ショップ「飛び猫商店」の一環として行われる写真展示。
作品の被写体となった「島猫そらら」は、福岡県の猫島で生まれたシャムミックスの猫で、子猫のときに拾われ関東で育ったという。その後、SNSで人気を集め、2025年には有名アパレルブランドのモデル猫として起用された。
また、一般募集した飼い猫写真を展示する「飼い猫写真コーナー・もふあつめ展」も同時開催。募集作品はA4サイズに印刷され、順次展示される予定。
会場
新宿マルイ アネックス 2階 カレンダリウム
開催期間
2025年10月2日（木）～10月21日（火）
開催時間
平日：11時00分～20時00分（最終日の写真展示は16時00分まで）
土曜日・日曜日・祝日：10時30分～20時00分
入場料
無料
作者プロフィール
1984年生まれ、千葉県千葉市出身。
文具・雑貨・カレンダー・印刷物表紙・広告、雑誌、テレビなど多数の写真採用。
著書累計10万部超え。
2024年 東京ソラマチ郵政博物館で飛び猫写真展を開催（来場者数17,300人）。これまで全国各地で個展が開催されました。