“氷上のアーティスト”友野一希「数年分くらいの成長」をした昨シーズンから「あとはつかむだけ」と狙う3度目のオリンピックへの挑戦

2026年2月に開幕するミラノ・コルティナダンペッツォ五輪に向けてのシーズンがはじまったフィギュアスケート。

今年の全日本選手権はその選考レースも兼ねているため、ひと味違うシーズンになりそうだ。

その五輪の代表争いを過去2度経験し、本気で狙うのが、27歳男子現役最年長の友野一希。シーズンが本格化する前の8月に行ったインタビューでこれまでを振り返ってもらいながら、今シーズンにかける思いを聞いた。

悔しさ残るシーズンに成長も実感

五輪のプレシーズンとなった2024-2025、友野一希は特に燃えていた。

プログラムでも成長を図り、羽生結弦さんや浅田真央さんを手掛けたシェイ＝リーン・ボーンとローリー・ニコルにそれぞれ振付を依頼。

優勝を目指した全日本選手権は5位となり、3年ぶりの派遣となった四大陸選手権では、体調不良になりながらも日本勢トップの4位でフィニッシュした。

「結果的にいえばすごく悔しいシーズンにはなりましたが、自分にとっては印象深かった。振り付けも新しい振付師の先生にお願いして、新しい表現といいますか、スケートの向き合い方や演技に対する向き合い方がガラッと変わったシーズンでした」

そんな五輪プレシーズンに、友野は一時スケートが出来なくなるくらいのケガも経験。これまで大きなケガをしたことがなかった友野にとって、これ以上にないピンチだった。しかし、これも一つのきっかけとして捉え、さらなる成長へと繋げてみせた。

「五輪シーズンの前年は一回崩れるといいますか、ボヤっとしていることが多くて。何かしら変わろうとして、それが上手くかみ合わなかった、そんなシーズンが多いですね」

「なので“次のシーズン、大丈夫だな”って、少し安心できた部分もあって。自分にとってはポジティブなシーズンだったし、学びが多かった。ケガをしないのが一番ですが、数年分ぐらいの成長させてくれたすごくいい経験になったシーズンだった」

友野少年と憧れの存在・町田樹さん

この日、取材が行われたのは、友野のゆかりの地「臨海スポーツセンター」。2017年、友野はこの場所で町田樹さんのソチ五輪壮行会の応援団長として、エールを送っていた。

当時の映像を見た友野は「懐かしいな。恥ずかしくて見てられへん。昔からこういう役割やったんですね」と苦笑する。

「（当時を）覚えていますし、五輪を目指すきっかけになったのも、町田君。この時は僕も『日本を代表するような選手になりたい』と言っていますけど、一ミリも本気で思っていないですね」

「町田君を見て憧れて『世界の舞台行きたい』と思うことはありました。けど、自分がそういうスケーターになるとは思ってなかった。めちゃくちゃ高い向上心があった訳ではなく、目の前の悔しいことだったりを乗り越えてきて、今目の前にある目標がオリンピックになりました」

そんな友野が一躍時の人になったのは、シニア1年目のとき。イタリア・ミラノで行われた2018年世界選手権だ。

この2017-2018シーズンは平昌五輪シーズンで、友野は前年の全日本ジュニア王者として2017年の全日本選手権に出場。「オリンピック争いをしているのが夢みたい」と総合4位で終えた。

そして、2018年3月にイタリア・ミラノで行われた世界選手権に、羽生結弦さんの代打として初出場する。

これまで感じたことのない緊張感のなかで、ショートをノーミスで滑り、思わず涙がこぼれた。

続くフリーでは会心の演技でのちの北京五輪金メダル、ネイサン・チェン、五輪2大会連続メダル宇野昌磨さんに次ぐフリー3位でスモールメダルを獲得した。

スケート人生の分岐点になったショート

友野はこの大会が自分のスケート人生の分岐点と振り返る。

「（この）ショートは“人生変えるためのプログラム”やった。あの世界選手権のショートでできなければ、今後自分は戦う価値ないな、というか、無理やろなというのはありました」

「日本代表としての道を切り開くのと、ミスをしてそのまま“世界選手権しゃーないよな”で終わって、そのまま大学4年間を普通に過ごして終わるか、みたいなところが自分の中であって、あの時の演技は過去の自分にすごく勇気をもらえるような演技でしたね」

「『俺、スケート続けなあかんねんな』って。自分はその星で生きていいんや、みたいなところをすごく感じた。そこからはシニア1年目の世界選手権が終わって、やっぱりシニアでも世界で戦える選手になりたいなと思えました」

その4年後の北京五輪をかけた代表レースとなった2021-2022シーズンでは、GPシリーズで初の表彰台に上ると、全日本選手権では5位。そして、このシーズンの世界選手権も代打出場した友野は、ショートで当時日本勢4人目となる100点超えをマークした。

「北京五輪シーズンの世界選手権で“自分行ける、世界で戦えるな”というのが見えて。ショート3位で、フリーはメダルの重圧といった部分でまだまだ難しいなと思いましたが、自分もメダルのチャンス、取れる可能性のある選手なんだというのがすごく見えました」

濃い4年間と本気で狙う今シーズン

だからこそ友野は、今回の五輪シーズンに熱い思いを持っている。

「ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪シーズンは間違いなく“自分が本気で狙いに行く”シーズンになる、ことは3年前の世界選手権の時には感じて、本気の4年間になることをすごく感じていました」

日本のトップを走る友野にとって、この4年は特に濃かった。

10度目の出場となった2022年の全日本選手権で悲願の表彰台に上ると、そのシーズン日本開催の世界選手権を自力でつかみ、持ち前のステップで世界最高評価を獲得。

男子史上最高の戦いと評された2023年の全日本選手権では神演技連発のトップバッターを務め、大歓声を浴びた。

そして2024-2025の五輪プレシーズンでは変化を求めて振付師を変更。衰え知らずのベテランは進化を求め続け、その中で準備をしてきた。

「着実に成長もして、世界選手権を自力で出場できて、フリーもパーソナルベストや全日本でいい演技ができたり。希望も見えて、少しずつ土台もできて、演技構成点も安定してきた。ケガの経験もしっかりできたということで、しっかり1つ1つクリアできてきている。準備はできたなと思います」

その五輪シーズンに選んだ勝負のプログラムのショートは『That's It (I'm Crazy)』。

得意なことや自分の魅力、そしてシェイ＝リーン・ボーンの魅力など、できることをすべて詰め込んだという。片手側転を組み込んだダイナミックな演技もあり、友野らしさ全開の攻めのプログラムだ。

フリーは2シーズン前の『Halston』を再演。以前のインタビューで友野はこのフリーについて、「僕が『やりたい！』って思ったスケートの完成形」という表現をしていた。

「『Halston』はもともと五輪シーズンに向けて作っていました。正直新しいプログラムを作るか、最後の最後まで悩みましたが、いろいろ考えてあのときのシーズンの点数の安定感や、ジャンプも決まりやすかった曲との相性の良さもあったので、より完成された、競技としてもより勝てるプログラムにしたかった」と、再演を決めた理由を語った。

コーチも真剣に狙う五輪

友野が抱くオリンピックの夢は、長年彼のコーチを務める平池大人さんも同じだ。

平池コーチは「ありがたい気持ちです。勝負ができるということは、狙える位置に必ずいます。その彼をサポートできることは、コーチとしてはやっぱり幸せだと思います」と話す。

3度目となる友野の五輪への挑戦については「今年が一番チャンスだと思いますし、コーチとしては、『必ず行かせる』という気持ちで頑張っていきたい。行かせるために、僕としては真剣に残りの全日本選手権まで、GPシリーズもありますけど、調整をしていきたい」と全力でサポートしていきたいとした。

そんな友野に今季求めるものは「すべてノーミス。全てにおいて出し切ってほしいです。特に全日本選手権で」と語った。

すでに戦うまなざしの友野

取材を行ったのが、シーズン序盤の8月下旬。友野はこの時、すでに全日本選手権直前に見せるような“戦うまなざし”をしていた。

“浪速のエンターテイナー”として見るものを魅了し、人当たりのいいキャラクターで人気を博す友野。しかし、彼は「“真のトップスケーター”になるために、オリンピックには必ず出たい」と話す。

現時点での五輪までの距離感を、友野はこう語る。

「あとつかむだけ。ほんともうこれだけ。このつかむ覚悟と勇気と、自分が誰が、一番つかみたいかってだけやと思う。みんなその実力は持っている。だからこそ、練習の日々の過ごし方でどう確実にしていくか」

「もう本当に、つかむ勇気だけ。届いてないと全く思わないし、やるだけだと思っている。点数どうこう言うとちょっと変わってきますけど、自分の感覚としては、あとはつかむだけだと思ってます」

圧倒的な個性で見るものを魅了するスケーター・友野一希。真のトップスケーターへ覚悟のシーズンが始まる。

（ディレクター：水橋謙志郎）