　俳優・浜辺美波が2日までに自身のインスタグラムを更新。1日にスタートしたフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜　後10：00）のオフショットを公開した。

　本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。浜辺は渋谷にひっそりとたたずむ八分（はっぷん）神社の巫女（みこ）・江頭樹里（えがしら・じゅり）を演じる。

　投稿では作中で演じる巫女姿や浜辺の父親役を演じる坂東彌十郎に肩を寄せ、笑顔を見せるオフショットを公開。「ずっとお優しくてたくさん助けていただきました」と撮影中の様子についてもつづった。

　この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「微笑ましい」などの反響が寄せられている。