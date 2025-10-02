【独占告白】なでしこジャパンの司令塔・ハタチの谷川萌々子「試合前に必ずお父さんと電話するんです」

澤穂希に惹かれて

「’11年Ｗ杯で、なでしこジャパンが優勝したのを見て感動したんです！ 『すごい！ 自分もこうなりたい』って思ったのが、私のサッカー人生の原点です」

今や世界が注目するボランチに成長したハタチの谷川萌々子は、そう言って目を輝かせた。「なでしこジャパン」がＷ杯で優勝した当時、彼女はわずか６歳。テレビの中で躍動する選手の中でも特にキャプテン・澤穂希（47）に惹かれた。

昨年、高校卒業と同時に海を渡り、今年１月からはドイツの名門バイエルン・ミュンヘンでプレーする。武器は日本人離れしたパンチ力のあるシュートだ。

「ロングキックとシュート精度にも自信があります。意識しているのはボールを受ける前の準備。周りの状況を把握した上で適切なポジションをとり、隙があれば思い切って打ちます。シュートの瞬間は、かなり冷静だと思います」

小学生時代は名古屋グランパスのアカデミーで男子と切磋琢磨し、主将も務めた。中学からは地元を離れＪＦＡアカデミー福島でサッカーに打ち込んだ。

「本当にサッカーに夢中で……。サッカーがうまくなる環境があるって聞けばそこに行くっていうシンプルな話で、家族の下を離れて福島に行くことに不安はなかったですね」

幼少期からサッカーに没頭。ついにドイツ１部リーグまで上り詰めた谷川には、″心強いアドバイザー″がいる。

「私、試合前に必ずお父さんと電話するんですよ。父は常に対戦相手の映像を見ているので、具体的なアドバイスがもらえるんです。それがいい閃きをくれる」

持ち前のシュート力を父の助言がナイスアシストしたのが、昨年のパリ五輪のグループステージでのブラジル戦。後半35分から途中出場した谷川は、アディショナルタイムに劇的な「35ｍ決勝弾」をネットに突き刺した。

「試合前にお父さんが『相手キーパーは前に飛び出すクセがあるから遠くからでもどんどんシュートを打て』って話していたので、ロングシュートを狙っていたんです。両親が観戦に来ていたので、ゴールを決めた後は真っ先に観客席に走って行きました」

パリ五輪を沸かせた超パワフルシュートの裏にあった父と娘の強い絆。しかし谷川は″パパっ子″というわけではないようで、「いや〜〜、お父さんの話をしちゃったのでそんなイメージを持たれるかもですけど、普段電話したりするのはお母さんなんですよ」とクールに”釈明”する。父とはサッカーの話どまりで、母とは日常のあれこれを共有する――。それがリアルな距離感のようだ。

等身大のハタチな素顔

ミュンヘンでの一人暮らしも１年近くになった。言葉の壁も乗り越え、最近は趣味がいくつもできたという。

「サウナにハマってるんです。クラブハウスにあるので、週に３回は入っていますね。60〜80度の中高温で湿度も高いフィンランド式のものに、じっくり入るのが好き。もともとは怪我のケアにいいって聞いて始めたんですけど、今では趣味としても楽しんでいます。

あと、近くにお気に入りのカフェがあって、チームの選手みんなで行って、ずっとおしゃべりしています。最近はチーム内で抹茶がブーム。帰国したらお土産に買ってきてって頼まれました。そのお店はマグカップがかわいくて、カップの収集にもハマっています」

ひとたびスパイクを脱げば、等身大のハタチの女の子として、ミュンヘン生活を楽しんでいる谷川。気になる恋愛事情については、「頼れるスポーツマンタイプがいいですね。年下だと10代になっちゃうから同い年か上かな」とマジメに答えた。

もちろん今、彼女の人生の軸にあるのはサッカーだ。幼心に誓った世界一には最短距離で到達したいと考えている。

「次のＷ杯は絶対に優勝したいです！ 一日でも早く世界最高の選手になれるように頑張ります」

そのロングシュートが日本を再び世界の頂点に導く――。２年後のＷ杯では、そんな光景が見られるに違いない。

『FRIDAY』2025年10月3・10日合併号より

取材・文：了戒美子（スポーツライター）