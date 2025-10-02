大好きな人とは一緒にいたいと思うもの。それは猫ちゃんも同じようです。大好きなお姉ちゃんの朝支度をそばで見守る猫ちゃんの光景が、再生回数7000回を超えて癒しを届けることに。お姉ちゃんのあとをついてまわる猫ちゃんの姿を見た人からは、「可愛すぎてキュってなりました」「コレクションに保存してしまいました」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：小学校へ行く準備をするお姉ちゃんに『頑張ってついて行く猫』→家族が撮影していると…】

大好きなお姉ちゃんに『毎朝の日課』をするチコちゃん

大好きなお姉ちゃんと朝の日課をこなす猫ちゃんの姿が投稿されたのは、Instagramアカウント『チコとミル Chico and Mill』。この日、チンチラ猫のチコちゃんは、いつものように朝の日課をこなしていたそう。その日課とは…小学生のお姉ちゃんの朝支度を見守ること。チコちゃんは朝になると、小学校へ行く準備をするお姉ちゃんの後ろについてまわるのだそう。お姉ちゃんが左へ行けば、チコちゃんも左へ。お姉ちゃんが右へ行けば、チコちゃんもそのあとを駆け足でついていきます。

その姿は完全に、お出かけするお姉ちゃんから離れたくない妹そのもの。その光景からは、1秒でもお姉ちゃんと一緒にいたいという気持ちが伝わってきます。

飼い主さんがチコちゃんたちの様子を見守っていたところ…

そんな微笑ましい姿を飼い主さんがカメラに収めていると、チコちゃんは自分たちがカメラに映されていることに気づいたご様子。忙しそうにお姉ちゃんのことを追いかけていたチコちゃんですが、カメラが回っていることに気が付いた瞬間…チコちゃんは怒った様子でカメラに向かって鳴き声をあげたそう。

バタバタしていたため、ちょっぴりご機嫌ナナメになっていたのでしょうか？

しかし、お姉ちゃんから離れてしまったチコちゃんは、カメラに向かって一喝するとすぐにお姉ちゃんを追いかけ始めたとのこと。ご機嫌ナナメでもやはり最優先事項はお姉ちゃんなチコちゃんなのでした。

チコちゃんはママのことも大好き！

毎朝、お姉ちゃんのあとをついてまわるほどお姉ちゃんのことが大好きなチコちゃんですが、もちろん他の家族たちのことも同じくらい大好き。別の日には、ママに名前を呼ばれ、すぐさまママの元へと駆けつけるチコちゃんの姿が見られたといいます。この日は2階でのんびりとくつろいでいたチコちゃんですが、ママが自分を呼んでいると気づいた瞬間、すぐに立ち上がってママの元へ走り出したそう。

そんなチコちゃんの行動を見ていれば、チコちゃんが家族みんなからどれだけ愛情を注がれているのかが垣間見えます。

朝支度をするお姉ちゃんについてまわるチコちゃんの姿を見た人からは、絶賛の声が寄せられることに。仲良しなチコちゃんと家族たちの姿が素敵だと話題になっています。

Instagramアカウント『チコとミル Chico and Mill』では、そんなチンチラ猫のチコちゃんとミルくんのほのぼのとした日常の光景が綴られていますよ。

チコちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「チコとミル Chico and Mill」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。