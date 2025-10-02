オリックスなどで活躍の大引啓次氏、学びなおしを経てのNPB復帰で見えたもの

プロ野球、西武の1軍で内野守備・走塁コーチを務める大引啓次氏は、2019年にヤクルトで現役引退した後、今季6年ぶりにプロ野球の現場へ復帰した。この間は日体大の大学院で修士号を取得し、米大リーグの現場にも出向くなど「学び直し」に時間を費やした。初めて飛び込んだプロ野球指導の世界で、何を感じているのか。

大引コーチがプロ野球を離れていた5年間は、プロ野球の現場でデータ活用が進んだ時期と重なる。プレーのあらゆる部分が数値化されて示され、選手は感覚に頼ることなく、数字に合わせて修正していくことが可能になった。インターネットには技術指導の動画があふれ、プロ選手もそれを見る時代だ。

「情報のカオス化という部分は、打撃のほうが大きいのかなと思うんです。いわゆるフライボール革命がどうだ、バットの角度が、バレルゾーンが……といろんな考え方があって、割れているのは。ただ守備の取り組みでいうと、大きな違いはなかったです。ノックでも指導していても、すんなり受け入れてくれる選手のほうが多かったですね」

守備は変わらず、地道な練習で磨いていくもの。時には経験則を伝えることもある。大引コーチが球界の変化を感じたのは、球団組織の大きさだったという。「こんな部署あるの？ というのがびっくりでしたね。ハイパフォーマンスもそう、データ班もそう。技術指導だけじゃなくて、こちらも知っておかなければならない部分がかなり増えました」。指導する側への要求もどんどん大きくなっている。

大引コーチは日体大の大学院でコーチングを学び、修士号も取得した。選手を導くのがコーチの仕事。試合で良いプレーをしてもらうためには、どのようなことを心がけているのだろうか。

「シーズンが始まってくれば、本当にいいコンディションで気持ちよく試合に臨んでもらえるようにするだけなんです」。ただ、一口に“コンディション”といっても、様々な意味がある。

「首より上のミスを止めたい」失策の理由も様々

頭の中を整理しておくのも、その一つだ。たまたま弾いてしまったのではなく、考え方が原因と推測できる失策もある。

「なぜそのポジショニングで守ったのか、こういうケースならこう守ったほうが良かったんじゃないかとか。首より下の動きのミスだけじゃなく、首より上のミスを止めたい。ポロっとエラーしたとかのではなく、ミスが首より上のミスだったら……。そういうのがちょっと、春先は目立ちましたかね」

さらに「打てなくてミスというのも、ちょっと目立った印象を受けました」と言うように、野球の走攻守はそれぞれに影響を及ぼす。精神状態も重要なコンディションの一つだ。「技術的なことよりも、例えばミスが起こったら、そのミスは何で起こったのか考える。考え方のミスっていうか。三振してすぐの守備機会でエラーしたら、それはひょっとして、三振を引きずっていたんじゃないのかとか」。そんな時にもコーチの仕事がある。

「原因を突き詰めることは、次のためにも必要です。でも試合の中では『もったいないな』で切り替えて行こうと導いたりね。その場でパッと終わるように、みんなに聞こえるように『切り替えていくよ』って言うこともありますよ」

そこで難しいのが、コーチ側の感情コントロールだ。どんなレベルで指導しても発生する悩みだという。

「野球のみならず、いろんな指導者が感じていることだと思うんですけど、やっぱり我慢することにはなると思うんです。その我慢をストレスにするんじゃなく、楽観的な視点で考えることができればいいんですがね……。バカにしてるんじゃなく、感情のレベルを下げるっていうか。冷めるのとは違うんですけど。なんで俺の言うことを分かってくれないんだよとか、しっかりしろよ、声出せよ とかは負の感情。そこをこういう子なんだとか、この学年はとか、このチームはとか……受け入れないといけないんです」

「バカをやる」ことが必要な時も「彼らの心を開くためには…」

これは、野球人ばかりの世界を離れた時に分かった感覚だという。通った日体大の大学院では、様々な競技からコーチングを学びにきていた。さらに卒業後には、講師として授業でソフトボールを教える機会にも恵まれた。大引コーチが元プロ野球選手だと知らない学生に伝えて導き、成果を出してもらうにはどうしたらいいのか。話を聞き、聞いてもらおうと、接し方を考えた。プロ野球に関わる今も、大いに生きる経験だ。

「こちらも話を聞くには、私を拒絶しないような空気づくりをしないといけない。基本的に、威厳を保ちたいタイプではあるんです。でもそこでスキを見せることによって、空気は変わる。その塩梅は難しいですよ。あまりバカやりすぎても『真剣にやれよ』ってなっちゃうので。真剣さとのバランスとかは今後の課題かもしれないですけど、彼らの心を開くには必要なんです」

そこまで伝え方を考えてもなお、技術は「最終的には自分でつかむものなんです」と言ってはばからない。「自分で経験して、気付くっていうんですかね。回路がつながるっていうか。言葉で言うのも大事ですけど、見せることで、こうだよ、こうだよ、と伝えることもできる。もう一歩前だよと導いて、バチンとハマったときに『それ！』という感じです」。

その瞬間に、いかに早く導けるかがコーチの腕の見せどころだ。プロでの13年間の現役生活はきれいには終わらなかった。最後はヤクルトから戦力外となり、引退を選んだ。苦しんだ現役終盤の経験も、コーチとしては重要な教材だ。

「現役の最後、ショートから移ってサードを守りました。難しさを身をもって感じましたし、それは生きましたね。ホントに。自分がノーだと決めつけていたことが、いろんな人の話を聞くことでイエスなんだと、考えを改めるきっかけになったりとか」

生き残るために、変わり続けるのは選手だけではない。指導者にも、アップデートが常に求められる。大引コーチの“学びなおし”は、プロの現場で今も続いている。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）