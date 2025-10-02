ゴミ箱の上で釣り竿式のおもちゃを操作し、器用に同居猫さんを遊ばせていた猫さん。天才かと思いきや、その後のまさかの展開が爆笑を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42.2万回再生を突破し、「人間みたいwww」「器用なの？不器用なの？」「 猫遊ばせる位知能高いのに降りられないっていうギャップが面白い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おもちゃを使用して『猫を遊ばせる猫』を見ていたら…】

猫を遊ばせる賢すぎる猫

TikTokアカウント『カルピンととこむぎ』に投稿されたのは、ラグドール「カルピン」くんとスコティッシュフォールド「こむぎ」ちゃんの姿です。

ある日、カルピンくんとこむぎちゃんが先端に羽が付いた釣り竿タイプのおもちゃで遊んでいたといいます。釣り竿を操作していたのは、なんとカルピンくん。ゴミ箱の上に取り付けられた釣り竿を前足で器用に動かしていたのだとか。

楽しく遊んでいたはずが...

ゴミ箱の上に乗ったカルピンくんが竿の部分を前足で動かし、こむぎちゃんが羽を追いかけていたといいます。こむぎちゃんをおもちゃで遊ばせるカルピンくんの姿は、まるで人間のよう。

「こうやって遊ぶにゃ」と器用に竿を操作するカルピンくん。お尻をフリフリ、楽しそうに羽を追いかけるこむぎちゃん。猫が猫を遊ばせる不思議でシュールな光景です。

足が届かない！

おもちゃを動かしてこむぎちゃんを遊ばせていた賢いカルピンくんですが、この後、悲劇が起きたといいます。なんと、ゴミ箱から降りられなくなってしまったのだそう。猫らしくピョンと跳び降りられず、後ろ向きになり、後ろ足を伸ばし始めたというカルピンくん。

しかし、いくら足を伸ばしてもカルピンくんの短い、いえ、小さくて可愛い足が床に着くことはなく...。「あれ、おかしいにゃ」というように足を伸ばすカルピンくんを見て、飼い主さんは思わず笑ってしまったのだとか。

賢い一面とドジでおちゃめな一面を併せもつカルピンくんの姿は、多くの人を魅了し、笑いの渦に巻き込みました。

投稿には、「賢いんだか賢くないんだかw」「 後ろ足からなんだ笑笑」「2~3歳くらいの幼児みたいな降り方でかわいい」「 一生懸命足伸ばして降りようとしてるの愛おしすぎる」「情けない後ろ足可愛いwwww」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『カルピンととこむぎ』には、今回紹介したカルピンくんとこむぎちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『カルピンととこむぎ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。