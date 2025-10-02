アストン・ビラの専門メディアが名指しで上田綺世を警戒

オランダ1部フェイエノールトは現地時間10月2日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズでイングランド・プレミアリーグのアストン・ビラと対戦する。

フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は、相手チームの専門ニュースサイトから危険な選手だと指名された。

このリーグフェーズで、フェイエノールトは初戦に敗れて巻き返しを図る一戦になる。一方のアストン・ビラも引き分けスタートであり、双方の勝ち点3を積み上げたい事情がぶつかり合う一戦が見込まれる。

その中で専門ニュースサイト「アストンビラ・ニュース」では、「フェイエノールトの危険人物は、間違いなくオランダ1部で7試合6ゴールを挙げている27歳の上田綺世だ。この日本代表選手は、ELの前節では休養を与えられたが、アストン・ビラの実力を考えれば、ロビン・ファン・ペルシー監督はこのスター選手を先発で起用したいと考えるだろう」と試合への見通しを報じた。

そのうえで「小柄ながらもパワフルなストライカーである上田は、昨シーズンを通して怪我に悩まされたが、驚異的な形で復帰した。彼はアストン・ビラの守備陣の裏に抜けることを狙うだろう。守備陣はこのFWの動きを十分に把握している必要がある」と、警戒ポイントも報じている。

欧州の舞台でもオランダ国内での好調ぶりを発揮できるか。イングランドの強豪をホームに迎え撃つ一戦で、上田が見せるプレーが注目される。