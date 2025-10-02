◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席。前日の第１戦で２本塁打を放った大谷翔平投手（３１）について分析した。

移籍１年目で初出場となった昨年のポストシーズン（ＰＳ）で大谷は計３本塁打。しかし、今年はいきなり２本塁打と勝負強さを発揮した。指揮官は「スーパースターは常に最大の舞台で結果を出したいと思うものだが、試合を自分に引き寄せなければならない。私は昨年、特に序盤に、彼が少しボールを追いかけすぎていると感じたし、相手チームが彼に打たせないようにしてくるという事実を理解する必要があった。そして、追いかけたい気持ちを抑えてカウントを作り、昨日のように打てる球を得ることができれば、それが結果につながる。彼は９月に追いかけたい気持ちを抑えるという点で素晴らしかったと思うし、それがある意味ＰＳへの準備になっていたと思う」と話した。

大谷は前日の第１戦で初回に剛腕グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）をはじき返して弾丸ライナーで右翼席に運ぶ先頭打者アーチを放つと、６点リードの６回には今季自己最長タイの４５４フィート（約１３８メートル）の特大弾。１０―５で初戦を制した。試合後には「いいスイングができて、スタートとしては最高の形でスタートできたので良かった」と納得の表情を浮かべていた。