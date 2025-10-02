ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦の試合前会見に臨み、先発する山本由伸投手（27）に言及した。

山本は今季、チームで唯一、開幕からローテーションを守って12勝を挙げ、リーグ2位の防御率2・49と好成績を残した。

指揮官は右腕について「学んだのは、彼が本当にしっかり準備をするということ。意図的に計画的に準備する」と綿密な準備の上に好投があるとし「必要な場面で投げ切る力があるし、いつも最良の選択肢に見える。去年から今年にかけて一番成長した選手を挙げるなら彼だと思う」と称賛。「アメリカに来て、まずは慣れることから始めて、文化や野球や打者を学んで、自分のルーティンを作って、それで大一番で投げられる投手になった」と2年目の成長に目を細めた。

その上で「今日は由伸に任せたい。今日投げられる投手の中で一番だと思ってる」と全幅の信頼を寄せ「ただイニングの負担、球数、相手打者の反応や球の切れを見て、より良い選択肢があるかを判断することになる。だから積極的に早めに動くことはないと思う。どのリリーフを使うかもまだ決めてない」とできるだけ長い回を投げて欲しいと期待した。