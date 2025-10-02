ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦の試合前会見に臨み、“ブルペン問題”に言及した。

チームはレギュラーシーズン終盤から救援陣のもろさが露呈しており、前日の第1戦も8回にベシア、エンリケス、ドライヤーを投入も四球を連発するなど3点を失った。

前日の登板を振り返り、ロバーツ監督は「アレックス（べシア）のことは常に信頼しているし、その資格を得ていると思う。ただ昨日はキレがあまりなかった」と指摘。「エドガルド（エンリケス）が制球を乱したのは珍しいことだし、ゲームの流れが速くなったように見えた。ジャック（ドレイヤー）があの場面に入るのはタフな状況だったけど、落ち着きを取り戻してスティーブンソンを三振に取り、ヘイズをポップフライ（一飛）に打ち取ったのはよかったと思う」と3投手について言及。続けて「彼らにとって良い経験になったと思う。特にエンリケスとジャックにとってはね。まだ評価中だけど、あのイニングから学べることは多い」と失敗の中から経験、学びもあるとした。

ブルペンの信頼度に関しては「全員を信頼しているけど、度合いはそれぞれ違う」とも語り「ポストシーズンは、その場面で誰が最適かを選ばないといけない。だから常に進化していくし、成績やメンタル、特定の状況での反応を無視はできない。毎日、ピッチングコーチやフロントと話し合って、最終的には私の目で決めている」と最終的な判断は監督自身にあると口にした。

前日のように救援陣がストライクが入らない状況になった場合、シーハンや佐々木朗希を投入しロングリリーフさせることもあるのかと問われると「あるね。そうすると思う」と起用は十分にあると可能性を示した。