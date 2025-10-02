

「球都桐生歴史館」を視察する王貞治氏。隣は荒木重雄氏（写真提供：球都桐生プロジェクト）

【写真】スペシャルアドバイザーを務める斎藤佑樹氏も登場

税金に頼らず、町と野球の未来を変える――。群馬県桐生市が挑む「球都桐生プロジェクト」が今年も始動した。8月23日、旧桐生南高校跡に開設されたKIRINAN BASEに、桐生に縁がある5人の野球界のレジェンドが集結した。出席したのは、野球のさまざまなカテゴリーで「日本一」に輝いた5人。

渡辺久信

桐生市出身 西武ライオンズで投手として活躍。引退後監督として2008年チームを日本一に導く。前西武GM。

川島勝司

桐生高校出身、中央大を経て日本楽器（現ヤマハ）監督として1972年、都市対抗優勝、社会人日本一に。以後、87年、90年にも優勝。またアトランタ五輪監督として銀メダル。2021年野球殿堂入り

前野和博

桐生市出身、桐生高校から芝浦工大を経て東芝に。東芝監督として1983年都市対抗野球を制し社会人日本一に。

河原井正雄

桐生市出身、桐生高校から青山学院大に。青学大監督として1993、96年大学日本一に。小久保裕紀、井口資仁など多くのプロ野球選手を育成。

福田治男

桐生市出身、桐丘高校（現・桐生第一）の創部と同時に初代監督に就任。1999年夏、正田樹などを擁し夏の甲子園を制覇、高校日本一に。

元NHKの小野塚康之アナの軽妙な司会で、野球人たちは「今だから話せる」秘話を紹介し、会場を沸かせた。



8月23日各世代日本一の名将対談（写真：筆者撮影）

この催しは、3回目を迎える「球都桐生ウィーク」のオープニングイベントとして開催された。イベントに先立って、KIRINAN BASE内に開設された「球都桐生歴史館」オープニングセレモニーも開かれた。

「税金を使っていない」野球の町おこし

群馬県桐生市は3年前から「野球による町おこし」を行っている。全国には同様に「野球」を観光や町おこしの目玉にした都市はいくつかあるが、ユニークなのは市が全面的に支援しながら「税金を使っていない」ということだ。

「球都桐生歴史館」オープニングセレモニーで荒木恵司桐生市長は祝辞の中で「この球都桐生の取り組みは、新たな形での『公民連携プロジェクト』です。財源は企業、団体、個人の皆さんのご寄付を原資としています。事業ベースでは税金を投入していません。皆さんの温かいご寄付をベースとしていることを、是非皆さんにもご理解いただきたい」と述べた。

地域振興のコンテンツとして、スポーツは大きな注目を集めているが、同時に特定のスポーツジャンルや団体のために、税金を投入することに対しては、一部市民の厳しい批判の声がある。



JR桐生駅に設置された野球漫画「ダイヤのA」の主人公・沢村栄純の銅像モニュメント（写真提供：球都桐生プロジェクト）

Jリーグクラブは、カテゴリーが上がるとスタジアムの施設をグレードアップすることが求められる。しかし税金を使ってスタジアムの改修を行うことに対しては、一部市民から強い反発の声が上がる。

一昨年の阪神、オリックスの優勝パレードの経費不正使用の疑惑は、兵庫県知事の問題もあり、今もくすぶっている。

従来型のスポーツ振興とは一線を画す

今やプロスポーツでは「地域との連携、協業」は、不可欠のテーマになっているが、単に自治体負担で箱モノを整備してもらったり、スタジアム使用料を減免してもらうようなスキームは、一部市民の強い反発を招く。いやな言葉だが「税リーグ」という言葉も飛び交っている。「球都桐生プロジェクト」はそういう従来型のスポーツ振興とは一線を画するものだ。

桐生市スポーツ・文化振興課の尾池孝平係長は次のように話す。

「桐生市は群馬県でも一番高齢化率が高いんです。団塊の世代の方が多くて子供が少ない。織物で栄えた昔の隆盛が忘れられない町でもある。でも何もやらなければ、何も始まらない。役所も地域も、安全運転で、なにもやらないままにどんどん時間が過ぎていくという状況を避けなくてはならないと思っていました」



荒木氏（左）と桐生市スポーツ・文化振興課の尾池孝平係長（写真：筆者撮影）

一方で、スポーツ振興に行政が関与し、税金を投入することは、物議をかもすことが多い。

「スポーツ全般にお金を使うのならいいのですが、野球だけとなると不公平感を持つ人が多い。昔は確かに野球が中心だったのですが、今はバドミントン、卓球と市民が親しむスポーツも多様化しています。野球に特化して、そこに税金を投入していくと、何やってるんだという市民の声もある。

そんな中で、3年前、財源を市内外から持ってくる試みとして、応援してくださる方々の資金を原資にして、こういうプロジェクトをやってみたらどうか、という提案をいただいたんです。市長はじめ『これならいける』ということになってプロジェクトが始まりました」

桐生市にこの提案をしたのが、当コラムでも紹介したことがある荒木重雄氏だ。千葉ロッテマリーンズ執行役員・事業本部長、日本野球機構（NPB）特別参与などを歴任し、現在は株式会社スポーツマーケティングラボラトリー（SPOLABo）、株式会社ノッティングヒル代表取締役を務めている。

「スポーツには人をつなげ、ネットワークを広げる本質的な価値があります。スポーツ×地域は、やりようによっては大きな盛り上がり、感動を作ることができる。私はこれまでの経験で、そのことを実感していました。だから故郷の桐生でもそれをやろうと思った。

よくあるのが、スタジアムやアリーナを起点とした地域創生、町づくりなんですが、それは多くの税金を投下することになりかねない。幸いというべきか、桐生市には何一つプロスポーツがない。この町でスポーツによる活性化が実現できれば、市内に大きなスポーツ団体のない自治体でも応用できるモデルができるんじゃないかという発想があったんです」



スペシャルアドバイザーを務める斎藤佑樹氏のプレゼン（写真提供：球都桐生プロジェクト）

税金を使わないスポーツ振興の仕組み

荒木氏はロッテの執行役員・事業本部長時代には、千葉市が建てた「千葉マリンスタジアム（現ZOZOマリンスタジアム）」に働きかけて球団を「指定管理者」にし、飲食物販やスポンサー広告など、球場でのビジネスをすべて球団が担当する日本で初めてのスキームを創出した。以後、プロ野球のビジネスは劇的に変わり、多くの球団が本拠地球場をベースに収益事業を行うようになっている。

荒木氏は故郷桐生市で、新たな事業モデルを打ち出したのだ。

「メインの資金は、総務省が創設した『ふるさと納税制度』の活用。そのうえで、自治体が行うガバメントクラウドファンディングで調達しましょうと提案しました」

税金を使わないスポーツ振興とは、こういうからくりだったのだ。新たな拠点を建設せず、旧桐生南高校の校舎をそのまま活用しているのも、市民に対する説得力を高めている。

一般的な自治体主導のスポーツ振興事業では、スポーツ大会やスポーツ教室を開催するなど「競技」に特化した事業を行うものだが、桐生市のイベントは一味違っている。

8月23日 球都桐生歴史館オープン記念式典 各世代日本一の名将対談

8月24日 木暮洋×阿久沢毅スペシャル対談

8月26日 東京六大学 野球教室 慶應義塾大学野球部編

8月27日 YouTube「上原浩治の雑談魂」公開収録in球都桐生ウィーク2025

8月31日 本町フードスタジアム&仲町スナックスタジアム

9月4日 広沢球場サブグラウンド改修視察会

9月10日 JR桐生駅ダイヤのA「沢村栄純投手」モニュメントお披露目式

競技に関わるイベントもあるが、多くは「野球ファン」が注目するような、バラエティあるメニューだ。



YouTube「上原浩治の雑談魂」公開収録in球都桐生ウィーク（写真提供：球都桐生プロジェクト）

競技一辺倒ではない「野球文化」

桐生市には稲川東一郎（1905〜67）という野球指導者がいた。自宅に選手を住み込ませて戦前・戦後の桐生中学・桐生高校を1度ずつ甲子園で準優勝に導いた。この「伝説の名将」の薫陶を受けた野球人の話も意義深かった。

野球は単に競技だけでなく、その周辺に歴史や文学、アート、音楽など多様な「野球文化」を派生させている。「クラウドファンディング」で幅広いファンの支持を集めるためにも、競技一辺倒ではなくカルチャー的な側面や、エンタメ性も盛り込んだ展開になっているのだ。

「球都」とは単に「野球が強い町」のことではなく「豊かな野球文化が花開く町」ということなのだと思う。



仲町スタジアム最終パレード（写真提供：球都桐生プロジェクト）

ただ「球都桐生」の核心部分は、こうした「野球文化」にあるのではない。拠点のKIRINAN BASEには、弾道計測器「ラプソード」やバットスイングを計測する「ブラストベースボール」、体成分分析と栄養評価ができる測定器「インボディ」など様々な計測機器を備えた、「フィジカル測定」と野球に特化した「パフォーマンス測定」ができる「球都桐生野球ラボ」がある。



球都桐生野球ラボ（写真：筆者撮影）

NPB球団のような先進の施設を、小中学生でも安価に利用することができるのだ。

昨年できたこのラボには桐生市だけでなく、周辺地域からもすでに2000人を超える利用者があるという。

こうした利用者の中から、「桐生」の名を背負った野球選手が育っていくことも期待できる。

王貞治代表が感嘆の声



桐南ポニーの練習風景（写真：筆者撮影）

さらにKIRINAN BASEのグラウンドを本拠地とする少年硬式野球チーム「桐南ポニー」は「勝利だけでなく“自ら考え、行動する力”と“人としての土台”を築き、高校、そして社会で通用する人間を育てること」を目標に、多くの子供たちを集めている。

「桐生の野球熱は昔から凄かったが、若い人たちの野球熱は桐生というより、日本の野球を支えていくのではないかというくらいだ」

8月26日「球都桐生プロジェクト」を視察した、（一財）球心会の王貞治代表は感嘆の声を洩らした。

「プロでもなかなか、ここまでのことはやっていない。選手たちがうまくなる環境がここにはあるね。日本の少年野球のお手本になると思います」

荒木重雄氏の言うように「球都桐生モデル」が、今後の「スポーツによる町おこし」のモデルケースになっていくのかもしれない。

