¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Êµì¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡ËÁêËÐ¶¥µ»¤¬1Æü¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Î¸©Ì±¶¦ºÑ¥É¡¼¥àÄ¹ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶¥µ»ºÇ½ªÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À®Ç¯¤ÎÉôÃÄÂÎ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¸Ä¿ÍÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÍ½Áª¤ò3ÀïÁ´¾¡¤·¤¿31¿Í¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿ùËÜ¹°¼ù¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦ÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ï¡¢¥ê¡¦¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÆüÂÎÂç4Ç¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüÂÎÂç¤ÎÀèÇÚ¤ò¡¢±¦»Í¤Ä¤¬¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤Î²¼¼êÅê¤²¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢ÂÎ½Å170¥¥í¤ÎµðÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÍ¤²¡¤·¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿ùËÜ¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹ÀèÇÚ¤ÏÁÈ¤à¤È¶¯¤¤¤Î¤Ç¡Ê»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡Ë¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô½Ð¿È¤Î¿ùËÜ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁêËÐ¤ÏÃæ3¤Ç½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤éÁ´Ãæ¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤³¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ¹â¤Î´ßÅÄ¸÷¹°´ÆÆÄ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Æ±¹»¤Ø¤ÈÁêËÐÎ±³Ø¤·¤Æ¹â¹»¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¹ñÂÎ¤Î¥Ù¥¹¥È32¤¬Á´¹ñ¤Ç¤ÎºÇ¹â¼ÂÀÓ¡£ÆüÂÎÂç¤ÇºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢1Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁá¤¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Àè·î¤ÎÁ´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Ìµº¹ÊÌµé¤Ç¼«¿È½é¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æº£²ó¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡Ö¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è¾¡Ä¾¸å¤Ë¤Ï´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤Ë¤ÏËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¤Ë¤Ï»°ÃÊÌÜºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤È¥Ù¥¹¥È8¤ÎÀ¾²ÃÍÛÅÍ¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡¦ÆüÂç¡Ë¡¢»ù¶ÌÎ¼¡Ê¹Åç¡¦ÂóÂç¡Ë¤¬Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤ò¡¢¥Ù¥¹¥È16¤Î³ÑÅÄ¸×µª¡Ê»°½Å¡¦ÅìÍÎÂç¡Ë¤¬»°ÃÊÌÜÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ÍÆÀ¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÊÏ©¤òÁª¤Ö¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¦¸Ä¿ÍÀï2²óÀï
À¾²ÃÍÛÅÍ¡Ê¼¯»ùÅç¡¦ÆüÂç4Ç¯¡Ë¡¡¤¹¤¯¤¤Åê¤²¡¡Ô¢¼¡¹¸Êå¡Ê²¬»³¡¦ÅìÍÎÂç2Ç¯¡Ë
°Ë²ì¿µÇ·½õ¡Ê¹áÀî¡¦ÆüÂç2Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡ÅÄÃæÂç²ð¡Ê°¦É²¡¦ÆüËÜÄÌ±¿¡Ë
»ù¶ÌÎ¼¡Ê¹Åç¡¦ÂóÂç4Ç¯¡Ë¡¡¤¹¤¯¤¤Åê¤²¡¡ÃÝÆâ¹¨Úð¡Ê»°½Å¡¦»ÖËà»ÔÌò½ê¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÆüÂÎÂç4Ç¯¡Ë¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡¸ÅÀîÀ²µ®¡Ê·§ËÜ¡¦ÆüËÜÄÌ±¿¡Ë
À¾½ÐÂçµ£¡ÊÏÂ²Î»³¡¦ÆüÂç1Ç¯¡Ë¡¡¾å¼êÅê¤²¡¡ËÜÅÄ¹ëÂÀÏº¡Ê·§ËÜ¡¦ÆüÂç3Ç¯¡Ë
Ä¹Èø¸÷¿¿¡Ê¹Åç¡¦»°°æ¶âÂ°¹Û¶È¡Ë¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡µµ°æñ¥¿Í¡Ê°ñ¾ë¡¦TOPPAN¡Ë
À¾Êý¹Ò¡ÊÆÊÌÚ¡¦¹õ±©¹â¶µ°÷¡Ë¡¡°ú¤Íî¤È¤·¡¡³ÑÅÄ¸×µª¡Ê»°½Å¡¦ÅìÍÎÂç4Ç¯¡Ë
¿ùËÜ¹°¼ù¡Ê°¦ÃÎ¡¦ÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡ºØÆ£·ò¡ÊÊ¡Åç¡¦ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë
¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡
°Ë²ì¿µÇ·½õ¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡À¾²ÃÍÛÅÍ
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡»ù¶ÌÎ¼
À¾½ÐÂçµ£¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡Ä¹Èø¸÷¿¿
¿ùËÜ¹°¼ù¡¡ÆÍ¤½Ð¤·¡¡À¾Êý¹Ò
¡¡¢¦½à·è¾¡
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡°Ë²ì¿µÇ·½õ
¿ùËÜ¹°¼ù¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡À¾½ÐÂçµ£
¡¡¢¦3°Ì·èÄêÀï
À¾½ÐÂçµ£¡¡´ó¤êÅÝ¤·¡¡°Ë²ì¿µÇ·½õ
¡¡¢¦·è¾¡
¿ùËÜ¹°¼ù¡¡²¼¼êÅê¤²¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼