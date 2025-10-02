スポニチ

写真拡大

　国民スポーツ大会（旧国民体育大会）相撲競技が1日、滋賀県長浜市の県民共済ドーム長浜で行われた。競技最終日のこの日は、成年の部団体決勝トーナメントと個人戦が行われた。

　3人制の団体戦は、鳥取県が2年ぶりの優勝を果たした。先鋒・成田力道（日大3年）、中堅・中島望（29＝日大職員）、大将・佐々木耕大（31＝野田組）の鳥取城北高―日大メンバー3人で出場。決勝はこちらも日大出身者3人（現役含む）で構成される和歌山県と対戦し、1―1の大将戦で佐々木が沢田日出夫（31＝和歌山県庁）との日大同級生対決を制して優勝を決めた。「大将で出ると分かってからある程度覚悟していた。やるしかないという感じだった」。佐々木は決勝トーナメント1回戦、準決勝、決勝の3試合で1―1の大将戦を制し、勝負強さを見せた。

　連覇を狙う優勝候補筆頭の石川県と、予選1回戦でいきなり対戦。先鋒・池田俊（23＝ソディック）と大将・三輪隼斗（30＝ソディック）という世界選手権優勝の日本代表メンバー2人に大学今季3冠の中堅・篠侑磨（金沢学院大3年）が加わった最強チームに1―2で敗れた。そして決勝トーナメント初戦で再戦。先鋒・成田が池田に敗れて中堅・中島は篠に勝利。またも1―1の大将戦となり、今度は佐々木が左四つで両まわしを引き付けて三輪を寄り切った。「次は負けられないと思っていた。そこが一番の勝負でした」と優勝候補を撃破して勢いに乗った。

　少年（高校生）の部でも鳥取城北高メンバーで構成される鳥取県が団体優勝。少年と成年の両方で同一県が優勝するのは、2004年（当時は成年A）の埼玉県以来21年ぶりだった。同校で高校生と一緒に稽古しながら指導にもあたる佐々木は「少しは良いところを見せられたかな」と後輩たちの前で強さを示した。

　開催地の滋賀県は、1勝4点で予選敗退。昨年1月に大相撲を引退した雷部屋の元幕下力士・大元貴志（32＝豊郷町立日栄小学校教員）が中堅で出場し、教え子の小学生たちが大声援を送る中で2勝を挙げるなど奮闘した。

　▽団体決勝トーナメント1回戦

富山　3―0　熊本

大分　2―1　広島

和歌山　2―1　岡山

大阪　2―1　福島

鹿児島　2―1　三重

愛媛　2―1　愛知

茨城　3―0　長崎

鳥取　2―1　石川

　▽準々決勝

大分　2―1　富山

和歌山　3―0　大阪

愛媛　2―1　鹿児島

鳥取　3―0　茨城

　▽準決勝

和歌山　3―0　大分

鳥取　2―1　愛媛

　▽3位決定戦

愛媛　2―1　大分

　▽決勝

鳥取　2―1　和歌山

　成田力道　寄り切り　西出大毅○

○中島望　上手投げ　宮崎麗　

○佐々木耕大　押し出し　沢田日出夫　