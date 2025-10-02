国民スポーツ大会（旧国民体育大会）相撲競技が1日、滋賀県長浜市の県民共済ドーム長浜で行われた。競技最終日のこの日は、成年の部団体決勝トーナメントと個人戦が行われた。

3人制の団体戦は、鳥取県が2年ぶりの優勝を果たした。先鋒・成田力道（日大3年）、中堅・中島望（29＝日大職員）、大将・佐々木耕大（31＝野田組）の鳥取城北高―日大メンバー3人で出場。決勝はこちらも日大出身者3人（現役含む）で構成される和歌山県と対戦し、1―1の大将戦で佐々木が沢田日出夫（31＝和歌山県庁）との日大同級生対決を制して優勝を決めた。「大将で出ると分かってからある程度覚悟していた。やるしかないという感じだった」。佐々木は決勝トーナメント1回戦、準決勝、決勝の3試合で1―1の大将戦を制し、勝負強さを見せた。

連覇を狙う優勝候補筆頭の石川県と、予選1回戦でいきなり対戦。先鋒・池田俊（23＝ソディック）と大将・三輪隼斗（30＝ソディック）という世界選手権優勝の日本代表メンバー2人に大学今季3冠の中堅・篠侑磨（金沢学院大3年）が加わった最強チームに1―2で敗れた。そして決勝トーナメント初戦で再戦。先鋒・成田が池田に敗れて中堅・中島は篠に勝利。またも1―1の大将戦となり、今度は佐々木が左四つで両まわしを引き付けて三輪を寄り切った。「次は負けられないと思っていた。そこが一番の勝負でした」と優勝候補を撃破して勢いに乗った。

少年（高校生）の部でも鳥取城北高メンバーで構成される鳥取県が団体優勝。少年と成年の両方で同一県が優勝するのは、2004年（当時は成年A）の埼玉県以来21年ぶりだった。同校で高校生と一緒に稽古しながら指導にもあたる佐々木は「少しは良いところを見せられたかな」と後輩たちの前で強さを示した。

開催地の滋賀県は、1勝4点で予選敗退。昨年1月に大相撲を引退した雷部屋の元幕下力士・大元貴志（32＝豊郷町立日栄小学校教員）が中堅で出場し、教え子の小学生たちが大声援を送る中で2勝を挙げるなど奮闘した。

▽団体決勝トーナメント1回戦

富山 3―0 熊本

大分 2―1 広島

和歌山 2―1 岡山

大阪 2―1 福島

鹿児島 2―1 三重

愛媛 2―1 愛知

茨城 3―0 長崎

鳥取 2―1 石川

▽準々決勝

大分 2―1 富山

和歌山 3―0 大阪

愛媛 2―1 鹿児島

鳥取 3―0 茨城

▽準決勝

和歌山 3―0 大分

鳥取 2―1 愛媛

▽3位決定戦

愛媛 2―1 大分

▽決勝

鳥取 2―1 和歌山

成田力道 寄り切り 西出大毅○

○中島望 上手投げ 宮崎麗

○佐々木耕大 押し出し 沢田日出夫