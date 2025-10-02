カトリーヌ・ドヌーヴの歌声が竹野内豊＆堺正章“親子”を包み込む『SPIRIT WORLD』冒頭映像解禁
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが日本で撮影に臨んだ映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』が、10月10日よりTOHOシネマズ シャンテで先行公開、同31日から全国公開される。これに先駆け、冒頭映像がインターネット上で解禁された。
【画像】息子ハヤトを演じる竹野内豊
物語は、コンサートで訪れた日本で命を落とし、彷徨える魂となったフランス人歌手クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺正章）と出会い、その息子ハヤト（竹野内豊）を見守る旅に出る――。
解禁となった映像は、仕事を終えたユウゾウ（堺）が、自宅でフランス人歌手・クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）のレコードを聴く場面。タバコとお酒を片手に、長年のファンであるクレアの歌声を口ずさみ、幸せそうな表情を浮かべるユウゾウ。
一方で、ユウゾウの息子ハヤト（竹野内）は、カップラーメンにウイスキーを注ぎ、仕事で疲弊した体に流し込む。その後、アルコールに依存した生活を送るハヤトは睡魔からそのまま倒れ込んでしまう。同時にユウゾウの持っていたコップも落ちてしまい…。
心身ともに限界を迎えた息子ハヤト、想いを伝えぬまま世を去った父ユウゾウ。そんな迷える親子を包み込むのは、カトリーヌ・ドヌーヴ演じる歌手クレアの切なくも力強い歌声。公開された映像は、観客を一気に作品世界へと誘うオープニングシーンとなっている。
