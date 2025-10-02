プレミアリーグ第6節、ニューカッスル対アーセナルの試合で物議を醸した判定があった。14分、ディフェンスラインの背後をとって抜け出したアーセナルのヴィクトル・ギェケレシュ。飛び出したGKニック・ポープと交錯し倒れる形となり、主審のジャレッド・ジレットは一度は笛を吹いてPKを指示した。



しかしVARが介入し、判定は覆る。主審はファウルではなかったとマイクで伝え、試合はドロップボールで再開となった。





イングランド審判協会（PGMOL）のハワード・ウェブ氏は、ポープが先にボールをプレイしていたためファウルでなかったことは「非常に明白だった」と見解を述べた。しかしこれに異を唱えたのが、元プレミア審判のマーク・クラッテンバーグ氏だ。クラッテンバーグ氏はXで「プレミアリーグの審判基準について議論する試合がまた1つ増えた。ウェブ氏は自分の判断が失敗したことを認める時だ！」とポストしている。やはり専門家の間でも意見は割れているようだ。先に触ったからPKではないという理由では、第5節のマンチェスター・ユナイテッド対チェルシーでGKロベルト・サンチェスが退場になったことの説明がつかない。また、ミケル・アルテタ監督が試合後に主張したように、VARは「明白なミス」でない限り介入しないという運用になっている。トップリーグで13年間審判を務め、15-16シーズンのCL決勝やEURO2016決勝でも主審を務めたことがあるクラッテンバーグ氏の目にも、あのシーンはPKだったと映っているようだ。